Які документи необхідно подавати, щоб вклеїти фото у паспорт-книжечку
Міграційна служба нагадала, які документи необхідно подавати, щоб вклеїти фотокартку у внутрішній паспорт громадянина України по досягненні віку і скільки коштує ця послуга.
Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно.
Для вклеювання фотокартки у внутрішній паспорт громадянина України необхідні такі документи:
- заява про вклеювання фотокартки (подається особисто);
- паспорт громадянина України зразка 1994 року;
- дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку;
- у разі подання паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи;
- рішення суду (для осіб, які не звернулася в установленому законодавством порядку для вклеювання фотокартки до паспорта зразка 1994 року та не бажають здійснювати обмін паспорта зразка 1994 року на паспорт у формі картки).
Термін розгляду заяви – п’ятиденний із дня звернення, але за потреби проведення додаткової перевірки інформації, поданої заявником, строк вклеювання фотокартки продовжується не більше ніж на 30 календарних днів, про що інформується заявник у письмовій формі.
Термін дії паспорта з вклеєною фотографією не обмежується.
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