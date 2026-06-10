Верховный Суд не разрешил выселение военного пенсионера, который 20 лет проживал в бывшем медпункте

ВС подтвердил, что формальный статус помещения как нежилого не исключает возможности признания его жильём, если лицо фактически проживает там длительное время и имеет достаточную связь с этим помещением.

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Судебная практика неоднократно сталкивается с ситуациями, когда человек годами проживает в помещении, а собственник имущества требует его выселения. В таких случаях ключевое значение приобретают оценка права на жилье и принцип пропорциональности.

В деле № 521/5433/24 от 3 июня 2026 года ВС КГС рассмотрел вопрос выселения лица из помещения, которое официально не относится к жилому фонду, но фактически используется как жилье на протяжении длительного времени. Суд оценил, подлежит ли такое проживание защите по статье 8 Конвенции и допускается ли выселение без предоставления другого жилья.

Обстоятельства дела

Министерство обороны Украины в лице воинской части обратилось в суд с требованием выселить военного пенсионера из помещения медицинского пункта, входящего в состав военного городка. Истец считал, что мужчина не имеет надлежащих правовых оснований для проживания в спорном помещении.

В свою очередь ответчик подал встречный иск, указав, что является подполковником запаса, состоит на квартирном учете для получения жилья от Министерства обороны Украины и проживает в спорном помещении более 20 лет. По его словам, второй этаж здания был переоборудован под общежитие для проживания военнослужащих, а другого жилья у него нет.

В ходе рассмотрения дела суды установили, что помещение фактически используется как жилье, а в 2024 году между Одесским квартирно-эксплуатационным управлением и ответчиком был заключен договор о порядке пользования жилым помещением.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в выселении и удовлетворили требования об устранении препятствий в доступе к жилью, после чего воинская часть обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что собственник имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения своим имуществом, в частности жилым помещением, путем устранения препятствий в пользовании собственностью, выселения и, при необходимости, снятия лица с регистрационного учета, однако это право зависит от решения вопроса о праве пользования таким лицом жилым помещением в соответствии с нормами жилищного или гражданского законодательства.

Суд подчеркнул, что выселение лица из жилья без предоставления другого жилого помещения возможно только при условии, что такое вмешательство в право на уважение жилища предусмотрено законом, преследует легитимную цель, определенную пунктом 2 статьи 8 Конвенции, и является необходимым в демократическом обществе.

Вмешательство в право на жилье должно быть не только формально обоснованным, но и необходимым в демократическом обществе, при этом суды обязаны обеспечивать справедливый баланс между интересами личности и общества.

Сам по себе формальный статус помещения как нежилого не исключает возможности признания его «жильем» в понимании статьи 8 Конвенции при наличии фактического длительного проживания лица.

ВС отметил, что по делу установлено: спорные помещения, хотя и учитываются как нежилые, фактически длительное время используются как жилье, переоборудованы под общежитие для проживания военнослужащих и членов их семей, а ответчик вместе с членами своей семьи проживает в них более двадцати лет.

ВС указал, что ответчик является военным пенсионером, состоит на квартирном учете для получения жилья за счет жилищного фонда Министерства обороны Украины, другого жилья не имеет, а спорное помещение является единственным местом его проживания.

Суд также обратил внимание, что с учетом устоявшейся практики Европейского суда по правам человека понятие «жилье» не ограничивается помещениями, имеющими формальный статус жилого фонда, а охватывает любое помещение, с которым лицо имеет достаточную и длительную фактическую связь.

ВС указал, что суды обоснованно учли, что ответчик вселился в спорное помещение с согласия уполномоченных лиц, а переоборудование такого помещения под жилье осуществлялось при участии и с ведома органов Министерства обороны Украины.

Поэтому Суд пришел к выводу, что истец не представил надлежащих и допустимых доказательств самовольного занятия ответчиком спорного помещения.

ВС указал, что при таких обстоятельствах спорное помещение является «жильем» в понимании статьи 8 Конвенции, поскольку ответчик имеет с ним достаточную и длительную связь, а потому выселение без предоставления другого жилья является непропорциональным вмешательством в его право на уважение жилища.

Суд также подчеркнул, что ссылки заявителя на отсутствие у ответчика правоустанавливающих документов не опровергают правильность выводов судов, поскольку в соответствии с положениями жилищного законодательства и статьи 8 Конвенции решающее значение имеют не только формальный правовой титул, но и фактические обстоятельства пользования жильем, продолжительность проживания и наличие достаточной связи лица с соответствующим помещением.

Даже при наличии легитимной цели вмешательство в право на жилье должно соответствовать требованиям необходимости и пропорциональности.

Суд отметил, что сам по себе статус имущества не освобождает государство от обязанности соблюдать международные стандарты защиты прав человека.

Также Верховный Суд подчеркнул, что регистрация места жительства не является самостоятельным основанием для приобретения права пользования жильем, однако в совокупности с другими установленными обстоятельствами подтверждает наличие у лица достаточной и длительной связи с помещением.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций и отказал в выселении военного пенсионера из спорного помещения.

Суд подтвердил важную правовую позицию, согласно которой даже нежилое помещение может признаваться жильем в понимании статьи 8 Конвенции, если лицо длительное время фактически проживает в нем, имеет достаточную связь с этим местом и не владеет другим жильем.

Читайте также другую важную судебную практику, в которой ВС подтвердил, что длительное проживание лица и наличие прочной фактической связи с жильем могут иметь решающее значение при разрешении вопроса о выселении, в материале «Судебно-юридической газеты».

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