Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

В деле № 522/15146/22 от 17 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос выселения лиц из жилья, находящегося в частной собственности, без предоставления другого жилого помещения. Ключевым в деле стало соотношение права собственности и права на жилье в свете статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Данная категория споров остается одной из наиболее чувствительных в правоприменении, поскольку затрагивает баланс между правом собственника распоряжаться своим имуществом и правом лица на стабильное жилье как элемент частной жизни.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием устранить препятствия в пользовании квартирой, принадлежащей ему на праве частной собственности, путем выселения ответчиков — бывшей невестки и ее детей — без предоставления другого жилья.

Он обосновывал иск тем, что ответчики проживают в квартире без правовых оснований, не зарегистрированы в ней, препятствуют доступу к жилью и не оплачивают коммунальные услуги.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, исходя из того, что ответчики длительное время проживают в спорном жилье, не имеют другого места проживания, а их выселение представляло бы непропорциональное вмешательство в право на жилье.

Представитель истца обжаловал эти решения в кассационном порядке, мотивируя тем, что отсутствует вывод Верховного Суда относительно применения соответствующих норм ЖК и ГК в подобных правоотношениях, а выводы судов предыдущих инстанций являются нерелевантными. Заявитель отметил, что стороны не состояли в семейных отношениях, ответчики не были членами его семьи, а их вселение произошло вне рамок норм ЖК Украины. Также указал на неприменение судами практики ЕСПЧ.

Представитель ответчика подал отзыв, в котором отметил, что суды правильно установили законность вселения, длительное проживание ответчиков и отсутствие у них другого жилья, что подтверждает их связь с квартирой как единственным местом проживания. Ссылки заявителя на практику ЕСПЧ являются нерелевантными, поскольку она касается арендных отношений, а приведенные им нормы права не применимы к спору. Отмечено, что согласно практике ЕСПЧ и Верховного Суда длительное проживание в жилье свидетельствует о его защите по статье 8 Конвенции, а выселение является вмешательством в право на жилье.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что согласно статье 109 ЖК Украины выселение из занимаемого жилого помещения допускается по основаниям, установленным законом. Выселение осуществляется добровольно или в судебном порядке.

Гражданам, которых выселяют из жилых помещений, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение, за исключением выселения граждан при обращении взыскания на жилые помещения, которые были приобретены ими за счет кредита (займа) банка или другого лица, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения. Постоянное жилое помещение, предоставляемое лицу, которого выселяют, должно быть указано в решении суда.

ВС указал, что собственник имеет право требовать от лиц, которые не являются членами его семьи, а также не относятся к кругу лиц, которые постоянно проживают вместе с ним и ведут с ним общее хозяйство, устранения нарушений своего права собственности в любое время.

Суд подчеркнул, что согласно устоявшейся практике ЕСПЧ вмешательство государства в право собственности на жилье должно соответствовать критериям правомерного вмешательства в право лица на мирное владение имуществом в понимании Конвенции.

Любое вмешательство в права лица предполагает необходимость совокупности следующих условий: вмешательство должно осуществляться «в соответствии с законом», оно должно преследовать «легитимную цель» и быть «необходимым в демократическом обществе».

Именно «необходимость в демократическом обществе» включает в себя конкурирующий частный интерес; обусловлена причинами, оправдывающими вмешательство, которые, в свою очередь, должны быть «соответствующими и достаточными»; для такого вмешательства должна существовать «насущная общественная необходимость», а само вмешательство должно быть пропорциональным законной цели.

В своей деятельности ЕСПЧ руководствуется принципом пропорциональности, то есть соблюдения «справедливого баланса» между потребностями общего общественного интереса и необходимостью сохранения фундаментальных прав лица, учитывая, что заинтересованное лицо не должно нести непропорциональное и чрезмерное бремя.

ВС обратил внимание, что вмешательство в право мирного владения имуществом, даже если оно осуществляется в соответствии с законом и с легитимной целью, будет рассматриваться как нарушение статьи 1 Первого протокола к Конвенции, если не будет установлен справедливый баланс между интересами общества, связанными с таким вмешательством, и интересами лица, которое подвергается такому вмешательству.

Верховный Суд подчеркнул: «Даже если законное право на занятие жилого помещения прекращено, лицо вправе рассчитывать, что его выселение будет оценено на предмет пропорциональности в контексте соответствующих принципов статьи 8 Конвенции».

В то же время длительное проживание лица в жилье, независимо от его правового режима, является достаточным основанием для того, чтобы считать соответствующее жилье принадлежащим этому лицу в понимании статьи 8 Конвенции, а потому последующее выселение его из такого жилья является неоправданным вмешательством в частную сферу лица, нарушением права на уважение к жилью.

В любом случае невозможность для собственника осуществлять фактическое пользование жильем (как и любым недвижимым имуществом) из-за его занятия другими лицами не означает утрату собственником владения таким имуществом.

Суд подчеркнул, что утрата жилья является наиболее крайней формой вмешательства в право на уважение к жилью. Концепция «жилья» имеет первостепенное значение для личности человека, самоопределения, физической и моральной целостности, поддержания взаимоотношений с другими, устойчивого и безопасного места в обществе.

Учитывая, что выселение является серьезным вмешательством в право лица на уважение к его жилью, Суд придает особое значение процессуальным гарантиям, предоставленным лицу в процессе принятия решения. В частности, даже если законное право на занятие помещения прекращено, лицо должно иметь возможность, чтобы соразмерность меры была определена независимым судом в свете соответствующих принципов статьи 8 Конвенции.

Таким образом, лишение лица жилья без предоставления другого жилого помещения возможно при условии, что такое вмешательство в право лица на уважение к частной жизни и права на жилье, предусмотрено законом, преследует легитимную цель, определенную пунктом 2 статьи 8 Конвенции, и является необходимым в демократическом обществе.

ВС установил, что в данном деле:

— ответчики вселились в квартиру с согласия собственника

— длительное время проживают в ней

— не имеют другого жилья

— имеют устойчивую связь с местом проживания

В связи с этим Суд согласился с выводами предыдущих инстанций и отметил, что у ответчиков возникла прочная связь с местом постоянного проживания, а потому их выселение из квартиры при установленных обстоятельствах и исследованных доказательствах не будет пропорциональным вмешательством в право на жилье и право на уважение к частной жизни в понимании статьи 8 Конвенции.

Руководствуясь изложенным, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил отказ в выселении.

Суд сформулировал подход, согласно которому в спорах о выселении определяющим является не только формальное право собственности, но и оценка пропорциональности вмешательства в право на жилье.

Данная позиция подчеркивает, что длительное проживание и отсутствие другого жилья могут быть решающими при отказе в выселении.

Читайте также другую важную позицию Верховного Суда о том, что собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем — в материале «Судебно-юридической газеты».

