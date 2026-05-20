Во Франции полиция предупредила водителей о пьяных оленях на дорогах

09:24, 20 мая 2026
Странное поведение животных объясняют изменением рациона после зимы и процессами брожения в желудке.
Во Франции правоохранители обратились к водителям с призывом быть внимательными на сельских дорогах из-за необычного сезонного явления — появления оленей и косуль, которые ведут себя дезориентированно, как будто находятся в состоянии опьянения. Об этом сообщает 24 Heures.

Французская жандармерия отмечает, что весной животные меняют рацион и активно потребляют молодые побеги, почки и другую растительность, богатую сахарами. После суровой зимы такая пища становится для них легкодоступной и питательной, однако имеет побочный эффект.

По объяснениям экспертов, на которых ссылаются французские СМИ, в желудках жвачных животных во время переваривания сахаристой растительности может образовываться этанол. В сочетании с другими веществами из весенней пищи это может вызывать временные нарушения координации и дезориентацию.

Такое состояние иногда длится несколько дней, пока метаболизм животных не стабилизируется. В этот период олени могут вести себя непредсказуемо и внезапно выбегать на проезжую часть, создавая риски для дорожного движения.

Полиция Франции рекомендует водителям быть особенно осторожными при движении по сельским дорогам весной, когда подобные случаи происходят чаще из-за активного изменения рациона диких животных.

