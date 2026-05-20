  1. В Украине

23 мая — крайний срок: ветераны должны подать в «Дії» заявление на компенсацию расходов по автогражданке

08:12, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Выплата доступна участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны при условии наличия документов в приложении.
23 мая — крайний срок: ветераны должны подать в «Дії» заявление на компенсацию расходов по автогражданке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветераны могут подать заявление на компенсацию расходов по автогражданке до 23 мая включительно — сообщили в пресс-службе «Дії».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, заканчивается срок подачи заявлений на компенсацию по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, срок действия которых уже истек. Речь идет о льготных договорах, заключенных с 1 января 2025 года — обратиться за выплатой можно даже в том случае, если полис уже не действует.

Компенсация доступна для ветеранов с удостоверением участника боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны при условии, что соответствующий документ отображается в «Дії».

Также определены требования к транспортному средству: автомобиль должен соответствовать условиям программы и не использоваться для коммерческих перевозок, в частности такси или грузовых услуг.

Для подачи заявления необходимо зайти в приложение «Дія», перейти в раздел «Ветеран PRO», выбрать услугу компенсации автогражданки и оформить заявку в электронном виде.

Выплата средств будет осуществляться на «Дія.Картку».

В «Дії» призвали не откладывать подачу заявок и напомнили, что крайний срок — 23 мая включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ветераны Дия авто транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рада может ввести нулевой НДС на боевые роботы для фронта

В Украине предлагают освободить от НДС поставки наземных роботизированных комплексов для сил обороны.

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

КГС ВС должен решить, может ли устав ОСМД изменять установленный законом порядок голосования совладельцев

Верховный Суд передал дело об ОСББ в палату КГС ВС для согласования подходов относительно голосования совладельцев по взносам и управлению общим имуществом.

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]