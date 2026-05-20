23 мая — крайний срок: ветераны должны подать в «Дії» заявление на компенсацию расходов по автогражданке

Ветераны могут подать заявление на компенсацию расходов по автогражданке до 23 мая включительно — сообщили в пресс-службе «Дії».

Как отмечается, заканчивается срок подачи заявлений на компенсацию по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, срок действия которых уже истек. Речь идет о льготных договорах, заключенных с 1 января 2025 года — обратиться за выплатой можно даже в том случае, если полис уже не действует.

Компенсация доступна для ветеранов с удостоверением участника боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны при условии, что соответствующий документ отображается в «Дії».

Также определены требования к транспортному средству: автомобиль должен соответствовать условиям программы и не использоваться для коммерческих перевозок, в частности такси или грузовых услуг.

Для подачи заявления необходимо зайти в приложение «Дія», перейти в раздел «Ветеран PRO», выбрать услугу компенсации автогражданки и оформить заявку в электронном виде.

Выплата средств будет осуществляться на «Дія.Картку».

В «Дії» призвали не откладывать подачу заявок и напомнили, что крайний срок — 23 мая включительно.

