В Киеве задержали иностранца, который наклеивал на автомобили символику ВСУ, а затем по заказу поджигал их

Правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему иностранцу, который действовал по заданию, полученному через Telegram, и поджигал транспорт в столице.

В столице правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который, по данным следствия, поджигал автомобили после того, как сам наклеивал на них символику Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как установлено, в начале марта подозреваемый прибыл в Украину в поисках подработки. Через мессенджер Telegram он, по версии следствия, получил задание от представителей спецслужб РФ, которое предусматривало поджоги автомобилей, якобы принадлежащих ВСУ.

В то же время вместо поиска военных авто мужчина самостоятельно наклеивал на гражданские внедорожники символику Вооруженных сил Украины, после чего поджигал их.

В частности, в Парке Партизанской Славы он поджог автомобиль «Cherry Tiggo 2», а на проспекте Григоренко — «Ssang Yong Rexton», бросив горючую смесь на капот.

Правоохранители задержали подозреваемого в арендованной квартире. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с перепиской, которая, по данным следствия, подтверждает связь со спецслужбами РФ.

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщено о подозрении в умышленном поджоге двух автомобилей (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 133 тыс. грн. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

