  В Украине

Восстановление исполнительного производства: что нужно знать

07:18, 20 мая 2026
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопрос восстановления исполнительного производства.

Исполнительное производство — это завершающая стадия защиты прав, когда решения суда или других органов подлежат принудительному исполнению. Однако на практике случаются случаи, когда производство преждевременно заканчивают или исполнительный документ возвращают взыскателю.

В таких ситуациях закон предусматривает возможность восстановления исполнительного производства.

Когда возможно восстановление?

Согласно статье 41 Закона Украины «Об исполнительном производстве», основаниями являются:

- признание судом незаконным постановления исполнителя об окончании исполнительного производства;

- признание судом постановления о возвращении исполнительного документа взыскателю незаконным либо отмена постановления;

- в случае поступления решения об отмене мер обеспечения иска

- в случае поступления заявления взыскателя о восстановлении исполнительного производства по решению об установлении свидания с ребенком.

Какие сроки?

Исполнитель обязан вынести постановление о восстановлении исполнительного производства не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего решения.

Что дальше?

В случае восстановления исполнительного производства, в месячный срок со дня поступления постановления о восстановлении исполнительного производства, исполнительный документ необходимо повторно предъявить к исполнению.

Это могут сделать:

  • взыскатель;
  • суд;
  • орган (должностное лицо), которым был возвращен исполнительный документ.

В Минюсте добавили:

  • восстановление не происходит автоматически — необходимо соответствующее решение суда или отмена постановления;
  • необходимо контролировать сроки;
  • после восстановления исполнитель продолжает меры принудительного исполнения;
  • если исполнительный документ не предъявить повторно в установленный срок — исполнительное производство будет подлежать окончанию.

Восстановление исполнительного производства — это важный механизм защиты прав взыскателя в случаях неправомерных или преждевременных действий исполнителя. Осведомленность о процедуре помогает эффективно отстоять свои права.

