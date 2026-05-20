Восстановление исполнительного производства: что нужно знать
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопрос восстановления исполнительного производства.
Исполнительное производство — это завершающая стадия защиты прав, когда решения суда или других органов подлежат принудительному исполнению. Однако на практике случаются случаи, когда производство преждевременно заканчивают или исполнительный документ возвращают взыскателю.
В таких ситуациях закон предусматривает возможность восстановления исполнительного производства.
Когда возможно восстановление?
Согласно статье 41 Закона Украины «Об исполнительном производстве», основаниями являются:
- признание судом незаконным постановления исполнителя об окончании исполнительного производства;
- признание судом постановления о возвращении исполнительного документа взыскателю незаконным либо отмена постановления;
- в случае поступления решения об отмене мер обеспечения иска
- в случае поступления заявления взыскателя о восстановлении исполнительного производства по решению об установлении свидания с ребенком.
Какие сроки?
Исполнитель обязан вынести постановление о восстановлении исполнительного производства не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего решения.
Что дальше?
В случае восстановления исполнительного производства, в месячный срок со дня поступления постановления о восстановлении исполнительного производства, исполнительный документ необходимо повторно предъявить к исполнению.
Это могут сделать:
- взыскатель;
- суд;
- орган (должностное лицо), которым был возвращен исполнительный документ.
В Минюсте добавили:
- восстановление не происходит автоматически — необходимо соответствующее решение суда или отмена постановления;
- необходимо контролировать сроки;
- после восстановления исполнитель продолжает меры принудительного исполнения;
- если исполнительный документ не предъявить повторно в установленный срок — исполнительное производство будет подлежать окончанию.
Восстановление исполнительного производства — это важный механизм защиты прав взыскателя в случаях неправомерных или преждевременных действий исполнителя. Осведомленность о процедуре помогает эффективно отстоять свои права.
