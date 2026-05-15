Украина вернула из российского плена 205 военных, фото

10:48, 15 мая 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что это первый этап обмена 1000 на 1000.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая из российского плена возвращаются военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Глава государства подчеркнул, что это первый этап обмена 1000 на 1000.

«Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашу команду. Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе», — добавил он.

