Украина вернула из российского плена 205 военных, фото

Владимир Зеленский подчеркнул, что это первый этап обмена 1000 на 1000.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая из российского плена возвращаются военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

«Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашу команду. Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе», — добавил он.

