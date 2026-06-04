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Может ли военнообязанный пожаловаться военному омбудсману на мобилизацию, ВВК или отсрочку

12:58, 4 июня 2026
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Почему жалобу военнообязанного могут не принять в Офисе военного омбудсмана.
Может ли военнообязанный пожаловаться военному омбудсману на мобилизацию, ВВК или отсрочку
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Почти каждая пятая жалоба, поступающая в Офис военного омбудсмана, подается военнообязанными и касается вопросов мобилизации, прохождения военно-врачебной комиссии, предоставления отсрочки или исключения из воинского учета. Однако такие обращения преимущественно не относятся к компетенции учреждения.

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Какие жалобы рассматривает Офис военного омбудсмана

В Офисе военного омбудсмана напомнили, что полномочия ведомства распространяются исключительно на защиту прав военнослужащих по вопросам, связанным с прохождением военной службы.

Отдельный механизм защиты прав военных создан с учетом того, что прохождение службы предусматривает определенные ограничения в реализации прав и свобод. Именно поэтому деятельность Офиса направлена на реагирование на возможные нарушения прав лиц, которые уже проходят военную службу.

Почему обращения по вопросам мобилизации и ВВК не относятся к компетенции Офиса

Военнообязанные до момента прохождения сборов имеют статус гражданских лиц. Соответственно, они могут защищать свои права через общие гражданские механизмы, в частности путем обращения в правозащитные институции, правоохранительные органы или суд.

В Офисе объяснили, что его компетенция начинается после зачисления человека в личный состав Сил обороны и продолжается до момента демобилизации.

Сколько жалоб поступает в Офис военного омбудсмана

По данным учреждения, каждый сотрудник Офиса военного омбудсмана одновременно обрабатывает в среднем около 50 обращений.

Значительное количество непрофильных жалоб создает дополнительную нагрузку на сотрудников и отвлекает ресурсы от рассмотрения обращений военнослужащих, которые нуждаются в защите своих прав во время прохождения службы.

Когда военнообязанные могут обращаться к военному омбудсману

В то же время существует исключение. Если военнообязанный проходит сборы, на него распространяется действие Закона Украины «О Военном омбудсмане». В таком случае Офис имеет право рассматривать его жалобы и обращения.

Таким образом, обращения по вопросам мобилизации, отсрочки, прохождения ВВК или воинского учета от лиц, которые еще не приобрели статус военнослужащих, в большинстве случаев не относятся к полномочиям Офиса военного омбудсмана.

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