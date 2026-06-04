Чи може військовозобов’язаний поскаржитися військовому омбудсману на мобілізацію, ВЛК або відстрочку

Чому скаргу військовозобов’язаного можуть не прийняти в Офісі військового омбудсмана.

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Майже кожна п’ята скарга, що надходить до Офісу військового омбудсмана, подається військовозобов’язаними та стосується питань мобілізації, проходження військово-лікарської комісії, надання відстрочки або виключення з військового обліку. Однак такі звернення переважно не належать до компетенції установи.

Які скарги розглядає Офіс військового омбудсмана

В Офісі військового омбудсмана нагадали, що повноваження відомства поширюються виключно на захист прав військовослужбовців у питаннях, пов’язаних із проходженням військової служби.

Окремий механізм захисту прав військових створено з огляду на те, що проходження служби передбачає певні обмеження у реалізації прав і свобод. Саме тому діяльність Офісу спрямована на реагування на можливі порушення прав осіб, які вже проходять військову службу.

Чому звернення щодо мобілізації та ВЛК не належать до компетенції Офісу

Військовозобов’язані до моменту проходження зборів мають статус цивільних осіб. Відповідно, вони можуть захищати свої права через загальні цивільні механізми, зокрема шляхом звернення до правозахисних інституцій, правоохоронних органів або суду.

В Офісі пояснили, що його компетенція починається після зарахування людини до особового складу Сил оборони та триває до моменту демобілізації.

Скільки скарг надходить до Офісу військового омбудсмана

За даними установи, кожен працівник Офісу військового омбудсмана одночасно опрацьовує в середньому близько 50 звернень.

Значна кількість непрофільних скарг створює додаткове навантаження на працівників та відволікає ресурси від розгляду звернень військовослужбовців, які потребують захисту своїх прав під час проходження служби.

Коли військовозобов’язані можуть звертатися до військового омбудсмана

Водночас існує виняток. Якщо військовозобов’язаний проходить збори, на нього поширюється дія Закону України «Про Військового омбудсмана». У такому випадку Офіс має право розглядати його скарги та звернення.

Таким чином, звернення щодо мобілізації, відстрочки, проходження ВЛК чи військового обліку від осіб, які ще не набули статусу військовослужбовців, здебільшого не належать до повноважень Офісу військового омбудсмана.

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