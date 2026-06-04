Угорщина зняла 17-місячне вето на переговори про вступ України до ЄС: що відомо

Після зняття угорського вето ЄС може офіційно відкрити переговорний процес з Україною 15 червня.

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Угорщина погодилася розблокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу після 17 місяців блокування. Це відкриває Києву шлях до старту переговорного процесу щодо членства в ЄС, повідомляє Financial Times.

За даними видання, Будапешт більше не заперечує проти відкриття першого переговорного кластера, що є одним із ключових етапів на шляху до вступу України до Євросоюзу. Очікується, що відповідне питання можуть винести на розгляд під час міжурядової конференції ЄС у Люксембурзі 15 червня.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» з посиланням на Politico, Україна та Молдова вже найближчими днями можуть зробити важливий крок на шляху до членства в ЄС. Тоді джерела серед дипломатів заявляли, що Угорщина сигналізувала про готовність відмовитися від багаторічного блокування переговорів щодо вступу України.

Джерела зазначали, що позиція Будапешта почала змінюватися після консультацій між українськими та угорськими експертами щодо забезпечення прав угорської національної меншини в Україні. Також активізація переговорів відбулася після контактів угорського керівництва з інституціями ЄС.

Оскільки Україна та Молдова подали заявки на вступ до Європейського Союзу одночасно, розблокування переговорного процесу для Києва автоматично відкриває можливість для подальшого просування й молдовської заявки.

Очікується, що посли держав-членів ЄС найближчим часом узгодять спільну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Перед цим Україна має представити плани подальших реформ і кроки у сфері захисту прав національних меншин.

Для відкриття переговорних кластерів необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Водночас кожна країна-член має право заблокувати процес на будь-якому етапі переговорів про вступ.

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