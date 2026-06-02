Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС уже 15 червня — що відомо

Будапешт готовий переглянути свою позицію щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Україна та Молдова можуть уже найближчими днями зробити важливий крок на шляху до членства в Європейському Союзі. Як повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів, Угорщина дала сигнал про готовність відмовитися від багаторічного блокування початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

За інформацією джерел, відкриття першого переговорного кластера — одного з формальних етапів процесу вступу до Євросоюзу — планують обговорити під час міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня.

Оскільки Україна та Молдова подали заявки на вступ до ЄС одночасно, просування молдовської заявки напряму залежить від прогресу України. Відтак розблокування переговорного процесу для Києва автоматично відкриє шлях і для Кишинева, вказує видання.

Керівництво Угорщини, за словами дипломатів, у приватних переговорах висловило готовність переглянути свою позицію після консультацій між українськими та угорськими експертами щодо захисту прав угорської меншини в Україні.

Водночас офіційний представник Угорщини зазначив, що остаточного рішення ще не ухвалено. За його словами, переговори тривають, а остаточної домовленості наразі немає.

За даними співрозмовників Politico, процес активізувався після візиту прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра до Брюсселя, де він провів переговори з керівництвом ЄС, зокрема щодо розблокування 16,4 млрд євро заморожених для Угорщини європейських коштів.

Очікується, що до кінця поточного тижня посли держав-членів ЄС узгодять спільну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Перед цим Київ має представити плани внутрішніх реформ та додаткові кроки у сфері захисту прав національних меншин.

Остаточне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції 15 червня.

Для відкриття переговорних кластерів необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу. Будь-яка країна ЄС має право заблокувати процес на будь-якому етапі переговорів щодо вступу.

