Жінка купила двері, які почали іржавіти: як вдалося повернути майже 55 тисяч гривень

Корозія, здуття покриття та іржаві плями стали підставою для повернення 54 948 гривень за металопластикові двері.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жительці Чернівецької області повернули 54 948 гривень за неякісні металопластикові вхідні двері після того, як вона звернулася за допомогою до Держпродспоживслужби.

Жінка поскаржилася на металопластикові вхідні двері, виготовлені одним із підприємств. Під час експлуатації виробу вона виявила істотний недолік — корозію фарбового покриття, здуття поверхні та появу іржавих плям.

Факт замовлення дверей підтверджувався договором на їх виготовлення та документом про оплату. Споживачка спочатку усно звернулася до суб’єкта господарювання з вимогою повернути кошти, однак отримала відмову. Після цього вона звернулася до фахівців Держпродспоживслужби за консультацією.

Спеціалісти роз’яснили заявниці її права, передбачені законодавством про захист прав споживачів, а також допомогли підготувати письмову заяву-претензію до підприємства.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» покупець має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар суми, якщо протягом гарантійного строку виявлено істотний недолік, який виник з вини виробника, продавця або виконавця.

Істотним недоліком вважається дефект, який унеможливлює або робить недопустимим використання товару за призначенням, виник з вини виробника та після усунення проявляється повторно з незалежних від споживача причин. Крім того, такий недолік повинен мати хоча б одну з додаткових ознак: не підлягати усуненню, вимагати для усунення понад 14 календарних днів або суттєво змінювати товар порівняно з умовами договору.

За результатами розгляду письмової заяви-претензії підприємство повернуло споживачці кошти у повному обсязі — 54 948 гривень.

У Держпродспоживслужбі закликали громадян у разі порушення їхніх прав звертатися до територіальних органів служби для отримання консультацій та захисту законних інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.