Військовому не нарахували виплати за поранення: що робити та куди звертатися

Пояснюємо, які права має поранений військовослужбовець і як домогтися належних нарахувань.

Поранення, отримане під час захисту України, дає військовослужбовцю право не лише на лікування та реабілітацію, а й на низку грошових виплат і соціальних гарантій. Однак на практиці захисники нерідко стикаються із затримками нарахувань або повною відмовою у виплатах через відсутність документів, помилки в оформленні висновків військово-лікарських комісій чи бездіяльність посадових осіб. У таких випадках важливо знати, які виплати передбачені законодавством, які документи необхідно подати та куди звертатися для захисту своїх прав.

Які виплати належать військовому після поранення

У разі поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, військовослужбовець має право на:

грошове забезпечення за останньою займаною посадою;

додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць за період перебування на стаціонарному лікуванні, у тому числі за кордоном (але не більше одного року), отримання медичної та реабілітаційної допомоги, а також за час відпустки для лікування після тяжкого поранення;

одноразову грошову допомогу від держави у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, розмір якої залежить від групи інвалідності;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Куди звертатися для оформлення виплат за поранення

Чинним військовослужбовцям з питань оформлення виплат слід звертатися до командування своєї військової частини. Звільнені зі служби військові можуть подати відповідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Які документи потрібні для отримання виплат

Для призначення виплат необхідні:

первинна медична карта (форма №100);

витяг із рішення експертної команди щодо результатів оцінювання функціонального стану людини;

висновки військово-лікарської комісії;

довідка про обставини поранення.

Чому можуть відмовити у виплатах за поранення

Підставами для відмови у виплатах можуть бути:

відсутність довідки про обставини травми;

відсутність медичних документів про перебування на стаціонарному лікуванні;

розбіжності в обставинах отримання поранення;

неправильне формулювання у висновку ВЛК, коли замість причинно-наслідкового зв’язку «пов’язане із захистом Батьківщини» зазначено лише «під час проходження військової служби»;

надання відпустки для лікування через травму середньої або легкої тяжкості замість тяжкої.

Крім того, причиною затримки або відсутності виплат може стати службова недбалість командира військової частини, зокрема несвоєчасне направлення документів до фінансового підрозділу.

Що робити, якщо виплати за поранення не нараховують

Якщо командир не видає довідку про обставини поранення, військовослужбовцю рекомендується подати рапорт про її отримання. У разі бездіяльності можна звернутися зі скаргою до штабу оперативного командування або до Військової служби правопорядку, а також оскаржити дії командира в суді.

Якщо у висновку ВЛК не зазначено причинно-наслідковий зв’язок із захистом Батьківщини, рішення комісії можна оскаржити у вищестоящій ВЛК.

У випадку, коли військова частина не нараховує належні кошти, слід подати рапорт командиру. Якщо проблему не буде вирішено, військовий може звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за телефонами 1512 або 0-800-500-442.

