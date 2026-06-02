Пенсію перестали нараховувати ще за життя пенсіонера: чи переходять ці гроші у спадщину

Пенсійний фонд вважав, що ненарахована пенсія не входить до спадщини, однак суд став на бік доньки померлого пенсіонера.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після смерті пенсіонера його донька успадкувала понад 283 тисячі гривень недоотриманої пенсії. Однак з’ясувалося, що Пенсійний фонд раніше припинив нарахування виплат, через що до спадщини не потрапила ще значна сума пенсійних коштів.

Спадкоємиця звернулася до суду, вважаючи, що її батько не втратив права на пенсію, а тому невиплачені суми також мають увійти до спадщини. Пенсійний фонд натомість наполягав: після припинення виплат пенсія більше не нараховувалася, тому спадкувати фактично нічого. Суду довелося відповісти на питання, чи може спадкоємець претендувати на пенсію, яку за життя пенсіонера Пенсійний фонд перестав нараховувати.

Обставини справи №183/10244/25

До Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернулася донька померлого пенсіонера, яка після смерті батька прийняла спадщину та отримала свідоцтво про право на спадщину щодо недоотриманої пенсії. Пенсійний фонд виплатив їй 283,36 тис. грн пенсії, нарахованої батькові за період з березня 2022 року по квітень 2023 року.

Водночас жінка вважала, що Пенсійний фонд безпідставно припинив нарахування пенсії її батькові з 1 травня 2023 року. Через це до спадщини не були включені пенсійні виплати за наступний період — до червня 2024 року включно. Саме ці кошти вона просила визнати такими, що належать їй як спадкоємиці, та стягнути з Пенсійного фонду.

Позивачка зазначала, що її батько проживав на тимчасово окупованій території Луганської області та отримував пенсію через «Укрпошту». На її думку, Пенсійний фонд повинен був забезпечити накопичення належних виплат навіть після припинення їх фактичної доставки.

Позиція Пенсійного фонду

У Пенсійному фонді пояснювали, що виплату пенсії було припинено з 1 травня 2023 року на підставі пункту 4 частини першої статті 49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» через неотримання пенсії протягом шести місяців поспіль.

Відповідач наголошував, що після припинення виплат пенсія більше не нараховувалася, а тому такі суми не можуть входити до складу спадщини. На думку Пенсійного фонду, спадкоємець має право лише на вже нараховані за життя пенсіонера кошти, але не може вимагати нарахування пенсії за період після її припинення.

Що встановив суд

Суд встановив, що позивачка є єдиною спадкоємицею за законом, своєчасно прийняла спадщину, а інших осіб, які могли б претендувати на спірні кошти, не виявлено.

Під час розгляду справи суд звернув увагу, що Пенсійний фонд не надав належних доказів правомірності припинення нарахування та виплати пенсії. Крім того, відповідач не зміг надати повну пенсійну справу пенсіонера, посилаючись на те, що вона залишилася на тимчасово окупованій території.

Суд також врахував практику Верховного Суду, відповідно до якої необхідно розмежовувати випадки, коли спадкоємці намагаються домогтися призначення або перерахунку соціальних виплат, і ситуації, коли особа за життя вже мала право на відповідну виплату, але її нарахування або виплата були припинені.

На думку суду, відсутність оскарження дій Пенсійного фонду самим пенсіонером не позбавляє спадкоємців права успадкувати суми пенсії, які належали йому за життя. Припинення виплати пенсії не означає автоматичної втрати права на неї, якщо законність такого припинення не доведена.

Чому суд не стягнув конкретну суму

Позивачка просила стягнути понад 309 тис. грн, однак суд відмовив у цій частині вимог. Суд зазначив, що наданий розрахунок базувався на припущеннях, а матеріали справи не дозволяли достеменно визначити розмір пенсії та всіх належних надбавок за спірний період.

Водночас відповідач не надав документів, які б дозволили суду самостійно встановити точний розмір належних виплат. Тому суд дійшов висновку, що рішення не може ґрунтуватися на припущеннях і визначати конкретну суму за відсутності належних доказів.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов та зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нарахувати і виплатити спадкоємиці суми пенсії, які належали її батькові за період з 1 травня 2023 року по 30 червня 2024 року включно. У решті вимог, зокрема щодо стягнення конкретної суми, суд відмовив.

Таким чином, суд дійшов висновку, що у цій справі спадкоємиця має право на отримання сум пенсії, які належали її батькові за життя, але не були нараховані та виплачені Пенсійним фондом, оскільки відповідач не довів правомірність припинення таких виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.