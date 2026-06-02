Пенсию перестали начислять еще при жизни пенсионера: переходят ли эти деньги по наследству

Пенсионный фонд считал, что неначисленная пенсия не входит в состав наследства, однако суд стал на сторону дочери умершего пенсионера.

После смерти пенсионера его дочь унаследовала более 283 тысяч гривен недополученной пенсии. Однако выяснилось, что Пенсионный фонд ранее прекратил начисление выплат, из-за чего в наследство не вошла еще значительная сумма пенсионных средств.

Наследница обратилась в суд, считая, что ее отец не утратил право на пенсию, а потому невыплаченные суммы также должны войти в состав наследства. Пенсионный фонд, в свою очередь, настаивал: после прекращения выплат пенсия больше не начислялась, поэтому наследовать фактически нечего. Суду пришлось ответить на вопрос, может ли наследник претендовать на пенсию, которую при жизни пенсионера Пенсионный фонд перестал начислять.

Обстоятельства дела №183/10244/25

В Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области обратилась дочь умершего пенсионера, которая после смерти отца приняла наследство и получила свидетельство о праве на наследство в отношении недополученной пенсии. Пенсионный фонд выплатил ей 283,36 тыс. грн пенсии, начисленной отцу за период с марта 2022 года по апрель 2023 года.

Вместе с тем женщина считала, что Пенсионный фонд безосновательно прекратил начисление пенсии ее отцу с 1 мая 2023 года. Из-за этого в наследство не были включены пенсионные выплаты за следующий период — по июнь 2024 года включительно. Именно эти средства она просила признать принадлежащими ей как наследнице и взыскать с Пенсионного фонда.

Истец указывала, что ее отец проживал на временно оккупированной территории Луганской области и получал пенсию через «Укрпочту». По ее мнению, Пенсионный фонд должен был обеспечить накопление причитающихся выплат даже после прекращения их фактической доставки.

Позиция Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде поясняли, что выплата пенсии была прекращена с 1 мая 2023 года на основании пункта 4 части первой статьи 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» из-за неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд.

Ответчик подчеркивал, что после прекращения выплат пенсия больше не начислялась, а потому такие суммы не могут входить в состав наследства. По мнению Пенсионного фонда, наследник имеет право только на уже начисленные при жизни пенсионера средства, но не может требовать начисления пенсии за период после ее прекращения.

Что установил суд

Суд установил, что истец является единственной наследницей по закону, своевременно приняла наследство, а других лиц, которые могли бы претендовать на спорные средства, не выявлено.

Во время рассмотрения дела суд обратил внимание, что Пенсионный фонд не предоставил надлежащих доказательств правомерности прекращения начисления и выплаты пенсии. Кроме того, ответчик не смог предоставить полное пенсионное дело пенсионера, ссылаясь на то, что оно осталось на временно оккупированной территории.

Суд также учел практику Верховного Суда, согласно которой необходимо разграничивать случаи, когда наследники пытаются добиться назначения или перерасчета социальных выплат, и ситуации, когда лицо при жизни уже имело право на соответствующую выплату, но ее начисление или выплата были прекращены.

По мнению суда, отсутствие обжалования действий Пенсионного фонда самим пенсионером не лишает наследников права унаследовать суммы пенсии, которые принадлежали ему при жизни. Прекращение выплаты пенсии не означает автоматической утраты права на нее, если законность такого прекращения не доказана.

Почему суд не взыскал конкретную сумму

Истец просила взыскать более 309 тыс. грн, однако суд отказал в этой части требований. Суд указал, что представленный расчет основывался на предположениях, а материалы дела не позволяли достоверно определить размер пенсии и всех причитающихся надбавок за спорный период.

Вместе с тем ответчик не предоставил документов, которые позволили бы суду самостоятельно установить точный размер причитающихся выплат. Поэтому суд пришел к выводу, что решение не может основываться на предположениях и определять конкретную сумму при отсутствии надлежащих доказательств.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск и обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области начислить и выплатить наследнице суммы пенсии, которые принадлежали ее отцу за период с 1 мая 2023 года по 30 июня 2024 года включительно. В остальной части требований, в частности относительно взыскания конкретной суммы, суд отказал.

Таким образом, суд пришел к выводу, что в данном деле наследница имеет право на получение сумм пенсии, которые принадлежали ее отцу при жизни, но не были начислены и выплачены Пенсионным фондом, поскольку ответчик не доказал правомерность прекращения таких выплат.

