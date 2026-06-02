ВЛК, допустившая множество нарушений, выдала военнообязанному справку о годности к военной службе — суд отменил заключение

Суд установил, что документ не соответствовал требованиям приказа Минобороны № 402.

В Донецкий окружной административный суд обратился истец с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и военно-врачебной комиссии о признании противоправной и отмене справки.

Обстоятельства дела № 200/10197/25

Истец просил признать противоправной и отменить справку военно-медицинской комиссии от 9 августа 2025 года № 17/739, которой он был признан здоровым и годным к военной службе на основании графы II Расписания болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.

В обоснование исковых требований истец указывал, что во время проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией была нарушена процедура осмотра, не учтено наличие у него хронических заболеваний, не предоставлена возможность предоставить комиссии медицинскую документацию по истории болезни и заключения других медицинских учреждений.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указывал, что доводы истца относительно возможных противоправных действий должностных лиц опровергаются отсутствием каких-либо письменных замечаний истца относительно прохождения комиссии или ее заключений. Военнообязанный на законных основаниях прошел военно-медицинскую комиссию, был снят с воинского учета и призван на военную службу.

Суд рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон в письменном производстве.

Изучив материалы дела, суд установил, что решением военно-медицинской комиссии, оформленным справкой от 9 августа 2025 года № 17/739, истец признан здоровым и годным к военной службе.

При этом судом установлено, что указанная справка составлена с нарушением формы, утвержденной приложением 4 к Положению о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденному приказом Министра обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402, и пункта 22.4 главы 22 раздела II данного Положения. В частности, справка не содержит всех необходимых записей, подписей и реквизитов, а именно отсутствуют подписи всех членов военно-медицинской комиссии, принимавших участие в заседании.

Суд указал, что в соответствии с пунктом 20.1 главы 20 раздела II Положения № 402 заседание военно-врачебной комиссии является правомочным для принятия постановления, если в нем принимают участие председатель и не менее двух членов комиссии. Ответчиками не представлены доказательства, подтверждающие принятие спорного решения правомочным составом комиссии.

Суд пришел к выводу, что выявленный недостаток является существенным процедурным нарушением, в связи с чем спорная справка (решение) принята вне пределов полномочий и не в порядке, определенном действующим законодательством Украины.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск полностью.

Признал незаконной и отменил справку военно-медицинской комиссии № 17/7239 от 9 августа 2025 года, выданную военно-медицинской комиссией 2-го территориального центра комплектования и социальной поддержки, в которой истец был признан здоровым и годным к военной службе.

Взыскал с территориального центра комплектования и социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 968 гривен 96 копеек.

Решение может быть обжаловано в Первом апелляционном административном суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

