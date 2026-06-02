В Украине разрушено 20 зданий судов, еще 176 помещений повреждены войной

ВСП сообщила, сколько судов и судебных зданий пострадали из-за войны.

По состоянию на конец 2025 года апелляционные и местные суды были обеспечены 772 зданиями и помещениями. В то же время полномасштабная вооруженная агрессия РФ на территории Украины привела к масштабным повреждениям и разрушениям зданий и помещений судов, органов и учреждений системы правосудия.

Как указали в ВСП, вследствие боевых действий, ракетных ударов и авиационных атак в значительном количестве объектов, в частности в районах активных боевых действий, на временно оккупированных территориях или в зонах повышенной угрозы обстрелов, были повреждены конструкции, инженерные сети и коммуникации, что существенно затрудняет или делает невозможным их использование для осуществления правосудия.

По данным ГСА, с начала полномасштабного вторжения и до конца 2025 года было повреждено 176 помещений 167 судов, органов и учреждений системы правосудия. Из них в 67 помещениях размещаются или размещались 154 суда.

Кроме того, 20 зданий и помещений 19 судов разрушены, в частности два здания — частично.

