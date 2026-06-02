  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Суды отстают в зарплатах от ГБР, НАБУ и СБУ — в ВСП фиксируют кадровый отток

11:13, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зарплата работников судов остается неконкурентной среди других работников юридических специальностей, а судейское вознаграждение фактически «заморожено» с 2020 года.
Суды отстают в зарплатах от ГБР, НАБУ и СБУ — в ВСП фиксируют кадровый отток
Фото: РСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине сохраняется системная проблема финансового обеспечения судебной власти — как в части оплаты труда работников аппаратов судов, так и в отношении судейского вознаграждения, которое фактически не пересматривалось годами. Об этом говорится в Ежегодном докладе за 2025 год Высшего совета правосудия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ВСП отмечают, что уровень оплаты труда работников аппаратов судов на сегодня остается неконкурентным среди других работников юридических специальностей, в частности в прокуратуре, полиции, ГБР, НАБУ, СБУ и т. д.

Как следствие, в судах фиксируется кадровый дефицит, высокая текучесть персонала и сложности с заполнением вакансий. Это напрямую влияет на эффективность работы судебной системы.

В Высшем совете правосудия отмечают, что о низком уровне заработной платы работников аппаратов судов, особенно местных общих судов, несправедливой классификации должностей, что приводит к увольнению квалифицированных работников и сложностям с заполнением вакансий, сообщили многие суды в предложениях к докладу за 2025 год.

Так, РСУ отметила, что установленная классификация должностей в судебной системе и установленные должностные оклады специалистов таких сфер, как HR-менеджмент, IT-сфера и сфера управления финансами, не соответствуют уровню профессиональной компетентности, не учитывают специфику работы в судебной системе, необходимость специальных знаний в сфере судопроизводства и обеспечения осуществления правосудия; определение классификации должностей работников режимно-секретных органов судов не учитывает не только необходимого профессионального образования и опыта, но и уровня ответственности и полномочий этих работников аппарата суда.

Судейское вознаграждение фактически «заморожено» с 2020 года

Отдельно в ВСП обращают внимание на проблему судейского вознаграждения, которое остается привязанным к расчетной базе, установленной еще в 2020 году.

Начиная с 2021 года законы Украины о Государственном бюджете на соответствующий год определяют отдельный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который устанавливается для определения базового должностного оклада судьи, — 2102 грн (соответствует прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» на 1 января 2020 года).

Фактически в условиях, в частности, полномасштабной войны, существенных инфляционных процессов, роста потребительских цен, тарифов и общего увеличения стоимости жизни судейское вознаграждение остается «замороженным» на уровне 2020 года в течение всего периода 2021–2026 годов.

В связи с этим 23 января 2026 года Пленум Верховного Суда принял решение обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности положений законов Украины о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы, которыми с 1 января соответствующего календарного года установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривны.

Напомним, что Министерство финансов Украины обновило данные по оплате труда работников органов судебной власти и опубликовало данные за апрель 2026 года. Согласно информации, средняя заработная плата в органах судебной системы центрального уровня составила 62,05 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ГСА НАБУ СБУ зарплата Украина ГБР РСУ ВСП трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, когда истец не оплачивает адвоката ответчика

Верховный Суд разъяснил, почему экспертизы и затягивание дела не дают права на расходы.

ВСП продлил отстранение судьи Ивана Посохова по делу о вымогательстве взятки у адвоката

Судья Иван Посохов временно отстранён от осуществления правосудия.

ВСП удовлетворил заявление судьи Олега Товстолужского об отставке

Судью местного суда Харьковской области Олега Товстолужского освобождено в отставку

Мошенники охотятся на владельцев жилья на ВОТ: украинцы могут потерять деньги и документы

Владельцы жилья на ВОТ часто сталкиваются с предложениями оформить «компенсацию», хотя универсального механизма таких выплат в Украине на сегодняшний день не существует, чем нередко пользуются мошенники.

Земельный налог и аренда могут вырасти: Кабмин изменил минимальную стоимость земли

Правительство меняет коэффициенты денежной оценки земли, которые непосредственно влияют на размер арендной платы и земельного налога.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]