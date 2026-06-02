Суды отстают в зарплатах от ГБР, НАБУ и СБУ — в ВСП фиксируют кадровый отток

Зарплата работников судов остается неконкурентной среди других работников юридических специальностей, а судейское вознаграждение фактически «заморожено» с 2020 года.

В Украине сохраняется системная проблема финансового обеспечения судебной власти — как в части оплаты труда работников аппаратов судов, так и в отношении судейского вознаграждения, которое фактически не пересматривалось годами. Об этом говорится в Ежегодном докладе за 2025 год Высшего совета правосудия.

В ВСП отмечают, что уровень оплаты труда работников аппаратов судов на сегодня остается неконкурентным среди других работников юридических специальностей, в частности в прокуратуре, полиции, ГБР, НАБУ, СБУ и т. д.

Как следствие, в судах фиксируется кадровый дефицит, высокая текучесть персонала и сложности с заполнением вакансий. Это напрямую влияет на эффективность работы судебной системы.

В Высшем совете правосудия отмечают, что о низком уровне заработной платы работников аппаратов судов, особенно местных общих судов, несправедливой классификации должностей, что приводит к увольнению квалифицированных работников и сложностям с заполнением вакансий, сообщили многие суды в предложениях к докладу за 2025 год.

Так, РСУ отметила, что установленная классификация должностей в судебной системе и установленные должностные оклады специалистов таких сфер, как HR-менеджмент, IT-сфера и сфера управления финансами, не соответствуют уровню профессиональной компетентности, не учитывают специфику работы в судебной системе, необходимость специальных знаний в сфере судопроизводства и обеспечения осуществления правосудия; определение классификации должностей работников режимно-секретных органов судов не учитывает не только необходимого профессионального образования и опыта, но и уровня ответственности и полномочий этих работников аппарата суда.

Судейское вознаграждение фактически «заморожено» с 2020 года

Отдельно в ВСП обращают внимание на проблему судейского вознаграждения, которое остается привязанным к расчетной базе, установленной еще в 2020 году.

Начиная с 2021 года законы Украины о Государственном бюджете на соответствующий год определяют отдельный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который устанавливается для определения базового должностного оклада судьи, — 2102 грн (соответствует прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» на 1 января 2020 года).

Фактически в условиях, в частности, полномасштабной войны, существенных инфляционных процессов, роста потребительских цен, тарифов и общего увеличения стоимости жизни судейское вознаграждение остается «замороженным» на уровне 2020 года в течение всего периода 2021–2026 годов.

В связи с этим 23 января 2026 года Пленум Верховного Суда принял решение обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности положений законов Украины о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы, которыми с 1 января соответствующего календарного года установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривны.

Напомним, что Министерство финансов Украины обновило данные по оплате труда работников органов судебной власти и опубликовало данные за апрель 2026 года. Согласно информации, средняя заработная плата в органах судебной системы центрального уровня составила 62,05 тыс. грн.

