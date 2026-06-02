ВСП удовлетворил заявление судьи Олега Товстолужского об отставке

Судью местного суда Харьковской области Олега Товстолужского освобождено в отставку

Высший совет правосудия на очередном заседании рассмотрел и поддержал ходатайство судьи Валковского районного суда Харьковской области Олега Владимировича Товстолужского об освобождении с должности в связи с отставкой.

Докладчик отметила, что по состоянию на дату рассмотрения вопроса стаж работы Олега Товстолужского на должности судьи, дающий право на отставку, составляет 23 года 7 месяцев 20 дней.

Проверка на наличие препятствий

Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе проверки не установлено наличие у судьи гражданства иностранного государства. В Высшем совете правосудия также отсутствуют дисциплинарные жалобы, по результатам рассмотрения которых судью может быть освобождено с должности по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

С учетом изложенного Высший совет правосудия принял решение удовлетворить заявление и освободить Олега Владимировича Товстолужского с должности судьи Валковского районного суда Харьковской области в связи с подачей заявления об отставке.

