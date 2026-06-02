Земельный налог и аренда могут вырасти: Кабмин изменил минимальную стоимость земли

10:30, 2 июня 2026
Правительство меняет коэффициенты денежной оценки земли, которые непосредственно влияют на размер арендной платы и земельного налога.
Фото: minfin.com.ua
Нормативная денежная оценка, являющаяся ключевой базой для начисления земельного налога, арендной платы за государственные и коммунальные земли, а также государственной пошлины при операциях с недвижимостью, претерпела очередные изменения. Действующая Методика, утвержденная постановлением Кабинета Министров № 1147, получила очередное обновление.

Нововведения, закрепленные постановлением Кабинета Министров № 676, должны обеспечить более точное определение стоимости земельных участков с учетом фактического местоположения и реальной демографической нагрузки на населенные пункты.

Раньше оценка часто базировалась на обобщенных показателях общины (громады). Теперь расчет капитализированного рентного дохода (Нрд) и коэффициентов зональных факторов (Км4) привязывается непосредственно к численности населения конкретного пункта. В пунктах 3 и 8 Методики словосочетание «территория территориальной общины» изменено на «населенный пункт».

Это позволит избежать искусственного завышения или занижения стоимости земли в селах, входящих в состав общин с крупными административными центрами. Если техническая документация составляется на часть территории общины, например конкретный населенный пункт, норматив принимается именно по численности населения этого пункта.

Правительство обновило шкалу нормативов капитализированного рентного дохода. В новой редакции изложено Приложение 1 к Методике, где установлены актуализированные показатели стоимости одного квадратного метра земель в зависимости от численности населения населенного пункта.

Отныне минимальный норматив для наименьших населенных пунктов с населением до 200 человек составляет 58 грн за квадратный метр, тогда как для крупнейших городов страны с населением более 1,5 млн человек этот показатель возрастает до 1302 грн.

Одновременно правительство повысило предельный демографический порог в Методике с 1 млн до 1,5 млн жителей, что позволяет точнее учитывать особенности крупных городских агломераций и избежать резких скачков в определении стоимости земель.

Коррективы внесены и в порядок оценки сельскохозяйственных земель. Владельцы и распорядители земельных участков получили возможность инициировать дополнительные почвенные обследования для уточнения агропроизводственных групп почв.

В то же время законодатель установил предохранители: проводить такие исследования нельзя на землях, где общенациональной картограммой НДО уже определены особо ценные группы почв. Результаты обследований будут иметь юридическую силу только после их включения в техническую документацию по нормативной денежной оценке.

В Приложении 4, определяющем коэффициент курортно-рекреационного значения, также произошли точечные изменения.

В перечень населенных пунктов, для которых применяются специальные подходы к оценке, официально включена Одесса. Это может повлиять на размер нормативной денежной оценки земель в городе и учесть его роль как одного из главных курортных центров страны. В то же время из списка исключен населенный пункт Лисовичи, что также изменит порядок применения соответствующих коэффициентов для этой территории.

Принятие постановления №676 стало ответом на запрос органов местного самоуправления касательно более справедливой и обоснованной оценки земель. Основная цель изменений — устранить «усреднение» стоимости земельных участков в пределах крупных территориальных общин и учесть реальные особенности каждого населенного пункта.

Обновленные нормативы капитализированного рентного дохода и включение Одессы в перечень курортно-рекреационных территорий могут положительно повлиять на доходы местных бюджетов. В то же время, для внедрения обновленных подходов многим общинам придется разрабатывать или корректировать техническую документацию по нормативной денежной цене земель, что потребует дополнительных финансовых и организационных ресурсов. А повышение нормативной стоимости земли в отдельных населенных пунктах может вызвать рост налоговой нагрузки и арендных платежей.

