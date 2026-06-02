В Киеве после обстрела РФ перекрыли движение транспорта на ряде улиц, общественный транспорт курсирует с изменениями
Как известно, 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.
Патрульная полиция сообщила, что из-за вражеской атаки было перекрыто движение транспорта по ряду улиц:
- улицей Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);
- переулком Ахтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);
- улицей Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);
- улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);
- улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);
- улицей Дегтярёвской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);
- улицей Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтярёвской).
Движение общественного транспорта
Кроме того, после вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Об этом сообщила КГГА.
«Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями», — говорится в сообщении.
Задерживается движение троллейбусов №№29, 30, 31 и трамваев №№14, 15, 22, 25.
По маршрутам трамваев №№14, 15 организовано временное автобусное сообщение:
№14-Т — «Просп. Отрадный» — «Дегтярёвский путепровод».
Движение троллейбусов №№29, 30, 31 организовано от Дарницкой площади и ул. Милославской до ст. м. «Минская».
Автобус №9 курсирует до Дегтярёвского путепровода.
Автобусы №№28, 53 курсируют с изменениями:
№28 — по ул. Альпийской, ул. Демеевской, просп. Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;
№53 — ул. Межигорская, далее по собственному маршруту.
В КГГА добавили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией.
