  1. В Украине

В Киеве после обстрела РФ перекрыли движение транспорта на ряде улиц, общественный транспорт курсирует с изменениями

08:30, 2 июня 2026
Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть общественного транспорта временно работает с изменениями.
Как известно, 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

Патрульная полиция сообщила, что из-за вражеской атаки было перекрыто движение транспорта по ряду улиц:

  • улицей Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);
  • переулком Ахтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);
  • улицей Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);
  • улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);
  • улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);
  • улицей Дегтярёвской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);
  • улицей Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтярёвской).

Движение общественного транспорта

Кроме того, после вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Об этом сообщила КГГА.

«Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями», — говорится в сообщении.

Задерживается движение троллейбусов №№29, 30, 31 и трамваев №№14, 15, 22, 25.

По маршрутам трамваев №№14, 15 организовано временное автобусное сообщение:

№14-Т — «Просп. Отрадный» — «Дегтярёвский путепровод».

Движение троллейбусов №№29, 30, 31 организовано от Дарницкой площади и ул. Милославской до ст. м. «Минская».

Автобус №9 курсирует до Дегтярёвского путепровода.

Автобусы №№28, 53 курсируют с изменениями:

№28 — по ул. Альпийской, ул. Демеевской, просп. Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;

№53 — ул. Межигорская, далее по собственному маршруту.

В КГГА добавили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией.

