В Киеве после обстрела РФ перекрыли движение транспорта на ряде улиц, общественный транспорт курсирует с изменениями

Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть общественного транспорта временно работает с изменениями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

Патрульная полиция сообщила, что из-за вражеской атаки было перекрыто движение транспорта по ряду улиц:

улицей Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);

переулком Ахтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);

улицей Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);

улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);

улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);

улицей Дегтярёвской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);

улицей Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтярёвской).

Движение общественного транспорта

Кроме того, после вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Об этом сообщила КГГА.

«Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями», — говорится в сообщении.

Задерживается движение троллейбусов №№29, 30, 31 и трамваев №№14, 15, 22, 25.

По маршрутам трамваев №№14, 15 организовано временное автобусное сообщение:

№14-Т — «Просп. Отрадный» — «Дегтярёвский путепровод».

Движение троллейбусов №№29, 30, 31 организовано от Дарницкой площади и ул. Милославской до ст. м. «Минская».

Автобус №9 курсирует до Дегтярёвского путепровода.

Автобусы №№28, 53 курсируют с изменениями:

№28 — по ул. Альпийской, ул. Демеевской, просп. Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;

№53 — ул. Межигорская, далее по собственному маршруту.

В КГГА добавили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.