Ликвидация банка не освобождает заемщика от возврата кредита – апелляционный суд

Черкасский апелляционный суд подтвердил, что ликвидация или неплатежеспособность банка не освобождает заемщика от обязанности вернуть кредит и уплатить проценты, даже если право требования по договору было передано финансовой компании.

Черкасский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по гражданскому делу, касающемуся взыскания задолженности по договору потребительского кредита, решение по которому ранее принял Черкасский районный суд.

Обстоятельства дела

Истцом по делу выступило общество с ограниченной ответственностью, которое приобрело право требования по кредитному договору после нескольких договоров уступки права требования. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, которым с него было взыскано более 117 тысяч гривен кредитной задолженности, а также судебные расходы. Об этом сообщает Черкасский районный суд Черкасской области.

Как установил суд, в 2021 году ответчик заключил с АО «Мегабанк» договор о пользовании кредитной линией в рамках карточного продукта todobank. Банк предоставил доступ к кредитным средствам, которыми заемщик пользовался путем расчетов, переводов и снятия наличных. При этом надлежащее погашение кредита и процентов в дальнейшем не осуществлялось.

После признания АО «Мегабанк» неплатежеспособным право требования по кредитному договору было продано через систему электронных торгов и впоследствии передано ООО. Сумма задолженности по состоянию на сентябрь 2024 года составила 117 828 гривен, из которых более 42 тысяч гривен — основной долг, а более 75 тысяч гривен — начисленные проценты.

Решение апелляционного суда

В апелляционной жалобе ответчик указывал, что после прекращения работы банковских сервисов «Мегабанка» не имел возможности надлежащим образом исполнять кредитные обязательства. Также он просил отменить взыскание процентов, уменьшить расходы на правовую помощь и предоставить рассрочку исполнения решения сроком на два года.

Однако апелляционный суд пришел к выводу, что доводы жалобы не опровергают установленных обстоятельств дела. Коллегия судей учла, что факт заключения кредитного договора, получения кредитных средств и наличие непогашенной задолженности подтверждались письменными доказательствами, в частности заявлением-договором, выписками по счетам, расчетом задолженности и договорами об уступке права требования.

Суд также обратил внимание, что сам факт ликвидации банка не прекращает обязанность заемщика вернуть кредит и уплатить предусмотренные договором проценты. Кроме того, апелляционный суд не установил нарушений при рассмотрении дела в упрощенном производстве, поскольку ответчик имел возможность представить свои объяснения и доказательства.

Что касается расходов на профессиональную правовую помощь, суд согласился с выводами суда первой инстанции об их соразмерности сложности дела и объему предоставленных адвокатом услуг. Оснований для предоставления рассрочки исполнения решения суд также не установил.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы решение Черкасского районного суда Черкасской области оставлено без изменений.

Данное дело является показательным для судебной практики по спорам, связанным с кредитными обязательствами после ликвидации банков и передачи прав требования финансовым компаниям. Суд подтвердил принцип обязательности исполнения кредитных договоров независимо от смены кредитора.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу.

