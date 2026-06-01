Владимир Зеленский: предупреждение разведок о российских ударах остается в силе

В то же время Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности. По его словам, российские войска могут нанести новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

«Предупреждение разведок о российских ударах остается в силе. Массированный удар может быть, они его подготовили, наши защитники неба 24 на 7 готовы настолько, насколько это возможно при имеющемся снабжении», — сказал Зеленский.

Напомним, 29 мая Зеленский заявил, что располагает информацией от разведки о подготовке Россией нового массированного удара по стране.

