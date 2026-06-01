Жилье в оккупации, а долги растут: законно ли начисляют коммунальные платежи и можно ли их не оплачивать

Когда начисление коммунальных платежей является незаконным, могут ли взыскивать долги и в каких случаях их придется оплатить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для тысяч украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть жилье на временно оккупированных территориях, вопрос коммунальных платежей остается одним из самых болезненных. Люди нередко получают уведомления о долгах за квартиры и дома, к которым не имеют доступа годами, и не всегда понимают, законны ли такие начисления. Законодательство предусматривает ряд гарантий для жителей оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, однако одновременно не освобождает от уплаты задолженности, возникшей еще до начала оккупации.

Начисляются ли коммунальные платежи на временно оккупированных территориях

Во время военного положения в Украине действуют специальные правила относительно оплаты жилищно-коммунальных услуг на временно оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий.

До прекращения или отмены военного положения запрещается начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за период с начала до завершения временной оккупации соответствующей территории.

Также не допускается начисление и взыскание штрафов, пени, инфляционных потерь и других финансовых санкций за задолженность, образовавшуюся из-за неуплаты или неполной оплаты коммунальных услуг на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия.

Кроме того, поставщикам запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг из-за их неуплаты или неполной оплаты потребителями на таких территориях.

Могут ли взыскивать долги с ВПЛ

Отдельно законодательство запрещает взыскивать задолженность, которая образовалась после 24 февраля 2022 года за период с начала боевых действий до их завершения, с потребителей, которые покинули место проживания и предоставили исполнителю коммунальных услуг документальное подтверждение своего выезда.

Таким образом, внутренне перемещенные лица, которые покинули опасную территорию и подтвердили этот факт соответствующими документами, защищены от взыскания таких долгов за определенный законом период.

Нужно ли оплачивать долги за коммунальные услуги, возникшие до оккупации

Да, долги за жилищно-коммунальные услуги, возникшие до временной оккупации территории, необходимо оплачивать.

Поскольку услуги были фактически предоставлены до начала оккупации, обязанность по их оплате остается за потребителем. Нормы о запрете начислений и взыскания распространяются только на определенные законом периоды военного времени.

Можно ли списать долги за коммунальные услуги

Действующее законодательство не предусматривает автоматического списания долгов за уже потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Поэтому наличие временной оккупации территории само по себе не является основанием для аннулирования задолженности, возникшей до начала оккупации.

Что делать, если долг начислили во время оккупации

Если потребитель получил уведомление о задолженности, начисленной во время временной оккупации территории, ему следует обратиться к поставщику жилищно-коммунальных услуг для проверки правомерности таких начислений и урегулирования ситуации.

При необходимости следует предоставить документы, подтверждающие выезд с места проживания или статус внутренне перемещенного лица, чтобы поставщик мог учесть обстоятельства, предусмотренные законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.