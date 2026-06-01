Житло в окупації, а борги ростуть: чи законно нараховують комуналку та чи можна її не сплачувати

Коли нарахування комунальних платежів є незаконним, чи можуть стягувати борги та в яких випадках їх доведеться сплатити.

Для тисяч українців, які через війну були змушені залишити житло на тимчасово окупованих територіях, питання комунальних платежів залишається одним із найболючіших. Люди нерідко отримують повідомлення про борги за квартири та будинки, до яких не мають доступу роками, і не завжди розуміють, чи законні такі нарахування. Законодавство передбачає низку гарантій для мешканців окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, однак водночас не звільняє від сплати заборгованості, яка виникла ще до початку окупації.

Чи нараховують комунальні платежі на тимчасово окупованих територіях

Під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила щодо оплати житлово-комунальних послуг на тимчасово окупованих територіях та в районах бойових дій.

До припинення або скасування воєнного стану забороняється нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за період від початку до завершення тимчасової окупації відповідної території.

Також не допускається нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних втрат та інших фінансових санкцій за заборгованість, що утворилася через несплату або неповну оплату комунальних послуг на тимчасово окупованих територіях і територіях, де ведуться бойові дії.

Крім того, постачальникам заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг через їх несплату або неповну оплату споживачам на таких територіях.

Чи можуть стягувати борги з ВПО

Окремо законодавство забороняє стягувати заборгованість, яка утворилася після 24 лютого 2022 року за період від початку бойових дій до їх завершення, зі споживачів, які залишили місце проживання та надали виконавцю комунальних послуг документальне підтвердження свого виїзду.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи, які покинули небезпечну територію та підтвердили цей факт відповідними документами, захищені від стягнення таких боргів за визначений законом період.

Чи потрібно сплачувати борги за комунальні послуги, які виникли до окупації

Так, борги за житлово-комунальні послуги, що виникли до тимчасової окупації території, сплачувати необхідно.

Оскільки послуги були фактично надані до початку окупації, обов'язок їх оплати залишається за споживачем. Норми про заборону нарахувань та стягнення поширюються лише на визначені законом періоди воєнного часу.

Чи можна списати борги за комунальні послуги

Чинне законодавство не передбачає автоматичного списання боргів за вже спожиті житлово-комунальні послуги.

Тому наявність тимчасової окупації території сама по собі не є підставою для анулювання заборгованості, яка виникла до початку окупації.

Що робити, якщо борг нарахували під час окупації

Якщо споживач отримав повідомлення про заборгованість, нараховану під час тимчасової окупації території, йому слід звернутися до постачальника житлово-комунальних послуг для перевірки правомірності таких нарахувань та врегулювання ситуації.

У разі необхідності варто надати документи, які підтверджують виїзд із місця проживання або статус внутрішньо переміщеної особи, щоб постачальник міг врахувати обставини, передбачені законодавством.

