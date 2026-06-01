  В Україні

Чи можуть українці, які знаходяться за кордоном, пройти оцінювання повсякденного функціонування

19:29, 1 червня 2026
У МОЗ пояснили, хто може пройти оцінювання повсякденного функціонування за кордоном і що є ключовим.
З 1 січня 2025 року в Україні діє система оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила медико-соціальні експертні комісії. Вона уніфікувала процес і зробила його прозорішим та доступнішим для людей, які потребують підтримки — незалежно від місця проживання. Про це нагадало Міністерство охорони здоров'я.

Оцінювання повсякденного функціонування — це сучасний підхід, що фокусується на реальних потребах людини, а не лише на формальних діагнозах або медичних довідках. Мета оцінювання — визначити, як стан здоров’я впливає на повсякденне життя людини: що саме обмежує її функціонування, з якими бар’єрами вона стикається, яку підтримку потребує від держави.

«Реформа забезпечує доступ до цієї послуги незалежно від того, де перебуває людина — в Україні чи за кордоном. Якщо є потреба в підтримці, якщо є значне порушення функціонування — держава має бути поруч. У тому числі тоді, коли людина вимушено виїхала з країни через війну чи інші обставини. Це право гарантоване Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування МСЕК та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», - заявили у МОЗ.

Хто може пройти оцінювання повсякденного функціонування за кордоном і що є ключовим

Українці, які тимчасово або постійно перебувають за межами країни на законних підставах, можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування особи. Ключовим є правильно підготовлений пакет медичних документів, виданих у країні перебування, а також переклад українською мовою, засвідчений у встановленому порядку.

Для справ за кордоном важливо, щоб медичні документи були змістовними і придатними для оцінювання без очного огляду в Україні. Зокрема, у документах бажано/важливо мати:

  • діагнози із зазначенням коду за МКХ-10;
  • опис функціонального стану: як саме стан здоров’я впливає на повсякденне життя (пересування, самообслуговування, комунікацію, здатність навчатися чи працювати).

Саме така інформація потрібна лікарю для формування коректного електронного направлення і є основою для подальшого оцінювання.

