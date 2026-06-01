Апеляційний перегляд: які рішення може ухвалити суд

Херсонський апеляційний суд нагадав, що апеляційний перегляд є ключовим елементом системи правосуддя України, що забезпечує перевірку законності та обґрунтованості рішень судів першої інстанції, виправлення помилок і захист прав учасників справи.

Основні форми рішень ‒ постанови (цивільні) та ухвали (кримінальні та адміністративні правопорушення). Процесуальні питання вирішуються ухвалами.

За результатами розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції відповідно до ст. 374 ЦПК України має право:

залишити судове рішення без змін, а скаргу ‒ без задоволення;

скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення;

визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у випадках, передбачених ЦПК України, і закрити провадження у справі у відповідній частині;

скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;

скасувати судове рішення і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції за встановленою підсудністю;

скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;

скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності та направити справу на розгляд до належного суду першої інстанції;

у передбачених законом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і ухвалити одне з рішень, визначених пунктами 1–7 ч. 1 ст. 374 ЦПК України.

Якщо предметом апеляційного перегляду є ухвала суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції за результатами її перегляду постановляє ухвалу (ст. 381 ЦПК України), якою може залишити ухвалу без змін, скасувати її повністю або частково, змінити чи вирішити питання по суті в межах наданих процесуальним законом повноважень.

За результатами апеляційного розгляду у кримінальному провадженні суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу, а у випадку скасування вироку суду першої інстанції та ухвалення нового рішення по суті ‒ ухвалює новий вирок (ст. 418 КПК України)

Відповідно до ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду суд апеляційної інстанції має право:

залишити вирок або ухвалу без змін;

змінити вирок або ухвалу;

скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

скасувати ухвалу повністю чи частково та постановити нову ухвалу;

скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції;

скасувати вирок суду першої інстанції та ухвалити свою ухвалу;

скасувати ухвалу суду першої інстанції та ухвалити свій вирок.

Відповідно до ст. 315 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги має право:

залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення ‒ без змін;

скасувати судове рішення повністю або частково та ухвалити нове судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення;

скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;

визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у випадках, визначених КАС України;

скасувати судове рішення і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;

скасувати судове рішення і направити справу за встановленою підсудністю до іншого суду першої інстанції;

у визначених законом випадках скасувати власну постанову повністю або частково та ухвалити одне з рішень, передбачених ст. 315 КАС України.

«Ця структура дозволяє апеляційній інстанції ефективно виправляти помилки першої інстанції, забезпечуючи справедливість судочинства», - додали у суді.

