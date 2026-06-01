Жінку не визнали членом сім’ї загиблого військового, незважаючи на спільну дитину та фактичне проживання — суд врахував чинний шлюб

Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу відмовив жінці у визнанні її членом сім’ї загиблого військовослужбовця, незважаючи на наявність спільної дитини та багаторічне спільне проживання.

Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області розглянув справу № 214/7675/24 за позовом жінки про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу із загиблим військовослужбовцем, встановлення факту його окремого проживання від офіційної дружини та визнання позивачки членом сім’ї загиблого. Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову та відмовив у всіх заявлених вимогах.

Суть справи

Позивачка зазначала, що з вересня 2017 року проживала із військовослужбовцем однією сім’єю як чоловік і жінка без реєстрації шлюбу, вела з ним спільне господарство та фактично перебувала у сімейних відносинах до його загибелі під час виконання бойового завдання у березні 2022 року поблизу Сєвєродонецька. Вона вказувала, що на момент початку їхніх стосунків військовослужбовець перебував у зареєстрованому шлюбі, однак фактично припинив сімейні відносини з дружиною та проживав окремо.

Також позивачка посилалася на те, що під час спільного проживання у них народилася донька, а факт батьківства загиблого військовослужбовця був встановлений судовим рішенням. За її твердженням, зареєструвати шлюб вони не могли через те, що чоловік юридично залишався одруженим, а його дружина не погоджувалася на розірвання шлюбу. У зв’язку з цим позивачка просила встановити факт окремого проживання подружжя з 2017 року, факт проживання з військовослужбовцем однією сім’єю без реєстрації шлюбу та визнати її членом сім’ї загиблого військовослужбовця.

У справі були досліджені показання свідків, документи щодо місця проживання сторін, матеріали про народження спільної дитини та рішення суду про встановлення батьківства. Водночас встановлено, що на день загибелі військовослужбовця його шлюб із офіційною дружиною залишався чинним і в установленому законом порядку не був розірваний.

Позиція та висновки суду

Суд звернув увагу, що відповідно до статей 3 та 74 Сімейного кодексу України для встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу необхідно, щоб чоловік і жінка не перебували у будь-якому іншому зареєстрованому шлюбі та між ними існували усталені відносини, притаманні подружжю.

Суд зазначив, що законодавство та практика Верховного Суду виходять із принципу одношлюбності. Жінка і чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі, а тому наявність чинного зареєстрованого шлюбу виключає можливість встановлення факту проживання однією сім’єю як чоловіка та дружини з іншою особою. Суд послався, зокрема, на правові висновки Верховного Суду у справах №691/1151/22 та №336/1978/23, відповідно до яких необхідною умовою для встановлення такого факту є відсутність перебування осіб у будь-якому іншому шлюбі.

На думку суду, показання свідків, фотографії та інші надані докази не можуть бути достатньою підставою для встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу за обставин, коли загиблий військовослужбовець перебував у чинному зареєстрованому шлюбі. Суд підкреслив, що встановлення такого факту фактично створювало б ситуацію існування двох шлюбів одночасно, що суперечить положенням Сімейного кодексу України.

Крім того, суд вказав, що проживання однією сім’єю без шлюбу відповідно до частини другої статті 21 СК України саме по собі не є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя. Також суд звернув увагу, що на момент загибелі військовослужбовця закон визначав вичерпний перелік осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі його загибелі, до якого належать батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти та утриманці загиблого.

Окремо суд відмовив у встановленні факту окремого проживання військовослужбовця та його офіційної дружини, зазначивши, що сама по собі така обставина не породжує юридичних наслідків для учасників спору. Також суд врахував, що військовослужбовець підтримував зв’язок із дружиною та сином, періодично відвідував їх, допомагав фінансово та проводив час із дитиною.

За результатами розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

