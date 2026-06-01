В Україні пропонують створити реєстр загиблих через війну тварин

17:05, 1 червня 2026
Українці зареєстрували петицію із закликом створити державну систему обліку тварин, які загинули або постраждали внаслідок війни.
В Україні пропонують запровадити обов’язковий державний облік тварин, які загинули або постраждали через війну. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. 

Автори звернення наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі, а можливо й мільйони тварин загинули внаслідок ракетних ударів, атак безпілотників, пожеж, вибухів, голоду та відсутності належного догляду. Йдеться про домашніх, безпритульних, сільськогосподарських і диких тварин.

У петиції зазначається, що відсутність офіційного обліку таких втрат не дозволяє оцінити реальний масштаб наслідків війни для тварин, ускладнює надання допомоги та формування ефективної державної політики у сфері їх захисту.

Автори звернення просять створити державну систему обліку тварин, які загинули або постраждали внаслідок бойових дій, залучити до збору даних органи місцевого самоврядування, ветеринарні служби та зоозахисні організації, забезпечити відкриту статистику для громадян, а також передбачити програми допомоги та реабілітації постраждалих тварин.

Крім того, у петиції 41/010009-26еп пропонується розробити механізми реагування та порятунку тварин у зонах бойових дій, а також провести підрахунок кількості домашніх і безпритульних тварин, які загинули під час АТО та повномасштабної війни РФ проти України.

На обґрунтування своєї ініціативи автори посилаються на норми Конституції України, закони «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», а також на положення Європейської конвенції про захист домашніх тварин і Всесвітньої декларації прав тварин.

На їхню думку, створення такої системи обліку відповідатиме принципам гуманності, захисту довкілля та належного державного управління.

