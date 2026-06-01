В Украине предлагают создать реестр погибших из-за войны животных

Украинцы зарегистрировали петицию с призывом создать государственную систему учета животных, погибших или пострадавших в результате войны.

В Украине предлагают ввести обязательный государственный учет животных, которые погибли или пострадали из-за войны. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте правительства.

Авторы обращения подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения России тысячи, а возможно и миллионы животных погибли в результате ракетных ударов, атак беспилотников, пожаров, взрывов, голода и отсутствия надлежащего ухода. Речь идет о домашних, бездомных, сельскохозяйственных и диких животных.

В петиции отмечается, что отсутствие официального учета таких потерь не позволяет оценить реальный масштаб последствий войны для животных, затрудняет оказание помощи и формирование эффективной государственной политики в сфере их защиты.

Авторы обращения просят создать государственную систему учета животных, которые погибли или пострадали вследствие боевых действий, привлечь к сбору данных органы местного самоуправления, ветеринарные службы и зоозащитные организации, обеспечить открытую статистику для граждан, а также предусмотреть программы помощи и реабилитации пострадавших животных.

Кроме того, в петиции №41/010009-26еп предлагается разработать механизмы реагирования и спасения животных в зонах боевых действий, а также провести подсчет количества домашних и бездомных животных, погибших во время АТО и полномасштабной войны РФ против Украины.

В обоснование своей инициативы авторы ссылаются на нормы Конституции Украины, законы «О защите животных от жестокого обращения», «О ветеринарной медицине», «О местном самоуправлении в Украине», «О правовом режиме военного положения», а также на положения Европейской конвенции о защите домашних животных и Всемирной декларации прав животных.

По их мнению, создание такой системы учета будет соответствовать принципам гуманности, защиты окружающей среды и надлежащего государственного управления.

