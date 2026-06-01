Признали годным за один день: суд отменил заключение ВВК из-за нарушения медосмотра

Суд отменил заключение ВЛК о пригодности мужчины к военной службе и обязал комиссию провести повторное медицинское освидетельствование, поскольку во время обследования не было подтверждено соблюдение обязательных медицинских процедур, в том числе исследований, предусмотренных для лиц старше 40 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кировоградский окружной административный суд рассмотрел спор № 340/2690/25 о законности постановления военно-врачебной комиссии, которой военнообязанного признали годным к военной службе. Истец оспорил заключение ВВК, считая, что во время медицинского осмотра комиссия не учла имеющиеся у него заболевания и нарушила установленную законодательством процедуру проведения военно-врачебной экспертизы.

Суд проверил соблюдение требований законодательства и Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины при проведении медицинского осмотра и принятии постановления о годности к военной службе.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить постановление военно-врачебной комиссии, оформленное справкой от 24 января 2025 года, которым он был признан годным к военной службе. Также он просил обязать провести повторный медицинский осмотр в соответствии с требованиями Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины.

В обоснование иска истец указал, что решение ВВК не основано на всестороннем и полном исследовании состояния его здоровья. По его утверждению, при определении степени годности к военной службе комиссия не учла имеющиеся заболевания, в частности гипертоническую болезнь и сердечную недостаточность. Истец настаивал, что вывод о годности к военной службе является ошибочным, поскольку надлежащее медицинское обследование фактически не проводилось.

Ответчик возражал против удовлетворения иска и указывал, что истец не привёл конкретных нарушений процедуры проведения медицинского осмотра либо оформления его результатов. Кроме того, ответчик обращал внимание на то, что истец не воспользовался предусмотренным порядком обжалования заключения ВВК в Центральную военно-врачебную комиссию.

Из материалов дела суд установил, что по результатам медицинского осмотра военно-врачебная комиссия приняла постановление, оформленное справкой от 24 января 2025 года, в которой указан диагноз «гипертоническая болезнь 1 стадии, СН-0» и сделан вывод о годности к военной службе. В то же время истец утверждал, что фактически имеет гипертонию второй степени и другие заболевания, которые не были надлежащим образом исследованы при прохождении ВВК.

Позиция суда

Суд привёл правовые позиции Верховного Суда, согласно которым административный суд не имеет полномочий оценивать профессиональные действия врачей-членов ВВК, правильность установленных ими диагнозов либо соответствие этих диагнозов конкретным статьям Расписания болезней. Такие вопросы требуют специальных медицинских знаний и относятся к компетенции военно-врачебных комиссий.

Суд отметил, что вопросы определения наличия либо отсутствия определённого заболевания и установления годности или негодности лица к военной службе являются дискреционными полномочиями ВВК. Поэтому суд не вправе подменять собой этот орган и самостоятельно решать вопросы медицинского характера.

Вместе с тем суд подчеркнул, что при рассмотрении споров об обжаловании решений ВВК он имеет право проверять соблюдение процедуры проведения медицинского осмотра и законность принятия соответствующего заключения.

Исследовав материалы дела, суд установил, что на момент прохождения медицинского осмотра истец достиг 45-летнего возраста. В соответствии с требованиями Положения №402 лицам старше 40 лет обязательно проводятся измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар.

Однако в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства проведения таких обязательных исследований. Ответчик не предоставил суду медицинскую карту, результаты анализов либо иные документы, подтверждающие надлежащее проведение медицинского осмотра и соблюдение установленной процедуры.

Суд также обратил внимание на то, что для установления диагноза артериальной гипертензии Положение №402 предусматривает необходимость многократного измерения артериального давления во время нескольких визитов к врачу и подтверждения стабильного характера повышенного давления. В то же время из материалов дела следует, что истец проходил медицинский осмотр и в тот же день был признан годным к военной службе. При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что невозможно установить, когда именно и каким образом осуществлялись мероприятия по определению степени гипертонической болезни.

Кроме того, суд отметил, что ответчик не предпринял никаких действий для подтверждения либо опровержения диагноза гипертонии второй степени, на который ссылался истец.

Выводы суда

Суд пришёл к выводу, что при проведении медицинского осмотра была нарушена процедура, установленная Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины. По мнению суда, спорное решение ВВК было принято при неполно установленных обстоятельствах и без надлежащего соблюдения требований законодательства относительно проведения медицинского осмотра военнообязанных.

Суд подчеркнул, что не оценивает правильность установленного диагноза и не определяет степень годности лица к военной службе, поскольку это относится к компетенции военно-врачебной комиссии. Вместе с тем нарушение процедуры проведения медицинского осмотра является достаточным основанием для признания решения ВВК противоправным.

В результате Кировоградский окружной административный суд признал противоправным и отменил постановление военно-врачебной комиссии, оформленное справкой от 24 января 2025 года №38/781 о годности истца к военной службе, а также обязал военно-врачебную комиссию провести повторный медицинский осмотр в соответствии с требованиями Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины и с учётом выводов суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.