Оставили собаку в автомобиле в жару: владельцам грозят штрафы до 8,5 тысяч гривен

За какие действия в отношении домашних животных могут оштрафовать, арестовать или даже изъять животное

Жестокое обращение с животными в Украине влечет за собой административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести правонарушения. За издевательство над животными нарушителям могут грозить штрафы, административный арест, конфискация животного, а в отдельных случаях — лишение свободы на срок до 8 лет.

Что считается жестоким обращением с животными

Жестоким обращением с животными считаются действия или бездействие, причиняющие им физическую боль и страдания, приводящие к повреждениям, увечьям или гибели. К таким нарушениям относятся как издевательства над домашними, так и бездомными животными, оставление их на произвол судьбы, а также несоблюдение правил содержания, обращения или транспортировки.

В частности, к жестокому обращению относятся избиение, травмирование, отравление, увечье или убийство животных, оставление их без присмотра в автомобиле при температуре воздуха выше +20°C или ниже +5°C, а также содержание привязанными без возможности укрыться при температуре выше +20°C или ниже 0°C. Запрещается дрессировка методами, наносящими вред здоровью животного, принуждение его к бегу в привязанном к транспортному средству состоянии, а также натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений.

Полный перечень запрещенных действий определен Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Какой штраф предусмотрен за жестокое обращение с животными

За издевательство над животными, которое причинило им физическую боль и страдания, но не привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели, а также за оставление животных на произвол судьбы или нарушение правил их содержания и транспортировки предусмотрена административная ответственность.

За первое нарушение в отношении одного животного налагается штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

Если правонарушение совершено повторно, касается нескольких животных или совершено группой лиц, штраф составляет от 5 100 до 8 500 гривен. Альтернативно суд может применить административный арест на срок до 15 суток.

Когда животное могут конфисковать у владельца

Если дальнейшее пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья, животное могут конфисковать по решению уполномоченных органов.

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными

Уголовная ответственность наступает за жестокое обращение с позвоночными животными, в частности кошками, собаками, крупным рогатым скотом, козами или птицами, если такие действия привели к увечью или гибели животного, заключались в натравливании животных друг на друга, были совершены из хулиганских или корыстных побуждений либо сопровождались призывами или пропагандой жестокого обращения.

Какое наказание грозит за убийство или увечье животного

За такие действия предусмотрено ограничение свободы на срок от одного до трех лет либо лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Самое суровое наказание установлено за создание, сбыт или распространение продукции, пропагандирующей жестокость к животным, в частности видеозаписей с издевательствами. За такие действия виновным может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией животного.

Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным

Если человек стал свидетелем жестокого обращения с животным, специалисты советуют немедленно вызвать полицию, по возможности пресечь противоправные действия без риска для собственной безопасности и оказать помощь животному.

Также важно зафиксировать обстоятельства происшествия — сделать фото или видео, записать адрес и контакты свидетелей. Эти материалы могут стать доказательствами при привлечении виновных к ответственности.

Дополнительно можно обратиться в зоозащитные организации или к волонтерам, которые помогут со спасением, лечением и дальнейшим устройством животного.

