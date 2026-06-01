Мужчина годами сливал масло на подстанции: что решил суд

Херсонский апелляционный суд пересмотрел приговор по делу о незаконном сливе трансформаторной смазки на подстанции, повлекшей повреждение оборудования и нарушение работы объектов электроэнергетики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор Херсонского городского суда по делу в отношении лица, осужденного за умышленное повреждение объектов электроэнергетики, что привело к нарушению их нормальной работы. Об этом сообщили в суде.

Незаконный слив трансформаторного масла и приговор суда

Согласно приговору суда первой инстанции, обвиняемый в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года на территории подстанции незаконно сливал трансформаторное масло из секционного масляного выключателя. Такие действия привели к повреждению оборудования и нарушению нормальной работы ряда объектов электроэнергетики. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы.

Прокурор обжаловал приговор только в части разрешения гражданского иска АО «Херсоноблэнерго», который местный суд оставил без рассмотрения. По мнению прокурора, суд первой инстанции допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, поскольку иск должен был быть рассмотрен по существу.

Почему апелляционный суд оставил иск без рассмотрения

Относительно гражданского иска апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с ч. 5 ст. 128 УПК Украины гражданский иск в уголовном производстве рассматривается по правилам УПК Украины, а если соответствующие процессуальные отношения им не урегулированы, применяются положения ГПК Украины при условии, что они не противоречат принципам уголовного судопроизводства. Также согласно ч. 2 ст. 127 УПК Украины ущерб, причиненный уголовным правонарушением, может быть взыскан судебным решением по результатам рассмотрения гражданского иска в уголовном производстве.

Апелляционный суд согласился с выводом местного суда о том, что истец не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для разрешения спора. В частности, к материалам дела был приобщен договор о закупке трансформаторного масла от 25.01.2023, однако иных доказательств актуальной стоимости масла на момент подачи иска предоставлено не было. Кроме того, материалы дела не содержали доказательств того, что обвиняемый слил именно 300 кг масла, а в обвинительном акте количество слитого масла не указывалось.

При таких обстоятельствах коллегия судей признала обоснованным применение положений ст. 257 ГПК Украины и оставление гражданского иска без рассмотрения. Вместе с тем суд отметил, что в соответствии с ч. 7 ст. 128 УПК Украины лицо, гражданский иск которого оставлен без рассмотрения, имеет право предъявить его в порядке гражданского судопроизводства либо повторно обратиться в суд после устранения обстоятельств, ставших основанием для оставления заявления без рассмотрения.

В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что существенных нарушений требований уголовного процессуального закона либо неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности не установлено.

Постановлением Херсонского апелляционного суда приговор Херсонского городского суда оставлен без изменений (дело № 766/14875/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.