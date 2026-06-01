Верховный Суд разъяснил, как супругам делить долю в ООО: когда можно требовать компенсацию вместо корпоративных прав

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 759/8676/19 разъяснил особенности защиты прав одного из супругов в спорах относительно корпоративных прав, приобретенных во время брака. КГС пришел к выводу, что в таких правоотношениях надлежащим способом защиты является требование о выплате половины стоимости доли участника общества, а не требование о признании права собственности на часть корпоративных прав.

При этом Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу истицы и изменил мотивировочные части решений предыдущих инстанций. Суд указал, что отказ в иске является правильным, однако не по тем основаниям, на которые ссылались суды первой и апелляционной инстанций.

Обстоятельства дела

Женщина обратилась в суд с требованием разделить имущество супругов, считая, что корпоративные права, приобретенные ее мужем во время брака, являются их общей совместной собственностью.

Она просила признать недействительным договор отчуждения корпоративных прав, отменить соответствующие регистрационные действия и признать за каждым из супругов право собственности на половину спорной доли.

Дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций. Часть требований относительно договора и регистрационных действий была выведена за пределы данного производства, а при новом рассмотрении предметом спора остался раздел имущества супругов.

Что решили суды нижестоящих инстанций

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска.

Суды исходили из того, что доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не является объектом общей совместной собственности супругов и поэтому не может быть разделена путем признания за каждым из супругов права собственности на соответствующую часть корпоративных прав.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с результатом рассмотрения дела, однако не согласился с мотивами, положенными в основу решений предыдущих инстанций.

КГС напомнил, что имущество, приобретенное во время брака, презюмируется общей совместной собственностью супругов. В то же время в случае внесения одним из супругов общих денежных средств в уставный капитал общества собственником этих средств становится само общество, а лицо, осуществившее вклад, приобретает корпоративные права участника общества.

По выводу Верховного Суда, второй из супругов в такой ситуации не приобретает право собственности на часть корпоративной доли. Вместо этого для защиты своего имущественного интереса он имеет право требовать выплаты половины стоимости доли, принадлежащей другому супругу.

Суд также подтвердил правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда, изложенный в постановлении от 10 апреля 2024 года по делу № 760/20948/16-ц. Согласно этому подходу, при разрешении таких споров действует презумпция того, что стоимость доли соответствует размеру вклада в уставный капитал, если сторона не докажет, что ее стоимость впоследствии изменилась.

Верховный Суд подчеркнул, что истица просила признать за ней право собственности на часть корпоративной доли и фактически разделить эту долю между супругами.

При этом она не заявляла требования о выплате половины стоимости доли, которая принадлежала ее мужу.

Поэтому КГС пришел к выводу, что истица избрала ненадлежащий способ защиты своего права. Именно это обстоятельство стало основанием для отказа в иске. При этом Верховный Суд не устанавливал отсутствие у истицы имущественного интереса в отношении активов, приобретенных во время брака, а лишь констатировал, что заявленные ею требования не соответствуют надлежащему способу судебной защиты.

