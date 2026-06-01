ГСА и ВСП согласовали подход: аппарат судов в 2026 году сокращать не будут

Численность работников аппаратов судов в 2026 году предлагается не сокращать.

Высший совет правосудия согласовал подход Государственной судебной администрации Украины относительно поэтапного внедрения нормативов кадрового обеспечения судов в части численности работников аппаратов местных и апелляционных судов.

Как отмечается, применение нормативов кадрового обеспечения непосредственно связано с решением об определении количества судей в судах, а также с необходимостью приведения штатной численности аппаратов в соответствие с обновленными показателями.

Согласно утвержденному плану мероприятий, ГСА Украины после определения ВСП численности судей должна в течение пяти рабочих дней обеспечить приведение штатной численности работников аппаратов судов в соответствие с нормативами и подать на утверждение обновленные штатные расписания.

В консультативном заключении ГСА подчеркивается, что с учетом поэтапного увеличения количества судей в 2026–2028 годах целесообразно сохранить фактическую численность работников аппаратов судов в 2026 году без сокращения.

Такой подход обосновывается необходимостью формирования институционального кадрового резерва с целью обеспечения организационной готовности судов к постепенному увеличению количества судей в 2027–2028 годах, а также сохранения институциональной памяти и надлежащего уровня профессиональной компетентности работников аппаратов судов.

ГСА Украины предлагает в судах, в которых в соответствии с нормативами кадрового обеспечения судов и с учетом предложенного количества судей численность аппарата должна увеличиться, осуществлять такое увеличение в 2026 году пропорционально фактической укомплектованности суда судьями в пределах бюджетных ассигнований, тогда как в судах, в которых при аналогичных условиях предусмотрено уменьшение численности аппарата, — сохранить ее на уровне фактической численности по состоянию на дату определения решением Высшего совета правосудия количества судей в местных и апелляционных судах без сокращения.

Отдельно для малочисленных местных общих судов (1–3 судьи) предлагается особый порядок формирования штата аппарата суда: с учетом того, что в соответствии с нормативами кадрового обеспечения судов численность аппарата таких судов существенно сокращается, предлагается отсрочить такое сокращение до вступления в силу закона об изменении системы местных судов на территории Украины в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Таким образом, ВСП согласился с предложением ГСА Украины относительно постепенного внедрения нормативов кадрового обеспечения судов в части работников аппаратов судов, что будет способствовать сохранению институциональной способности судебной системы и кадрового потенциала аппаратов судов.

В то же время Высший совет правосудия обратил внимание на целесообразность дальнейшего нормативного урегулирования со стороны ГСА соответствующих механизмов формирования штатной численности работников аппаратов судов, критериев их корректировки и особенностей применения в переходный период. По мнению ВСП, это будет способствовать обеспечению правовой определенности, единства практики применения нормативов и предсказуемости кадрового и финансового планирования в системе правосудия.

Отметим, что Высший совет правосудия определил количество должностей судей в местных и апелляционных судах на 2026 год.

