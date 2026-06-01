  1. Суд инфо
  2. / В Украине

ГСА и ВСП согласовали подход: аппарат судов в 2026 году сокращать не будут

11:59, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Численность работников аппаратов судов в 2026 году предлагается не сокращать.
ГСА и ВСП согласовали подход: аппарат судов в 2026 году сокращать не будут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия согласовал подход Государственной судебной администрации Украины относительно поэтапного внедрения нормативов кадрового обеспечения судов в части численности работников аппаратов местных и апелляционных судов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, применение нормативов кадрового обеспечения непосредственно связано с решением об определении количества судей в судах, а также с необходимостью приведения штатной численности аппаратов в соответствие с обновленными показателями.

Согласно утвержденному плану мероприятий, ГСА Украины после определения ВСП численности судей должна в течение пяти рабочих дней обеспечить приведение штатной численности работников аппаратов судов в соответствие с нормативами и подать на утверждение обновленные штатные расписания.

В консультативном заключении ГСА подчеркивается, что с учетом поэтапного увеличения количества судей в 2026–2028 годах целесообразно сохранить фактическую численность работников аппаратов судов в 2026 году без сокращения.

Такой подход обосновывается необходимостью формирования институционального кадрового резерва с целью обеспечения организационной готовности судов к постепенному увеличению количества судей в 2027–2028 годах, а также сохранения институциональной памяти и надлежащего уровня профессиональной компетентности работников аппаратов судов.

ГСА Украины предлагает в судах, в которых в соответствии с нормативами кадрового обеспечения судов и с учетом предложенного количества судей численность аппарата должна увеличиться, осуществлять такое увеличение в 2026 году пропорционально фактической укомплектованности суда судьями в пределах бюджетных ассигнований, тогда как в судах, в которых при аналогичных условиях предусмотрено уменьшение численности аппарата, — сохранить ее на уровне фактической численности по состоянию на дату определения решением Высшего совета правосудия количества судей в местных и апелляционных судах без сокращения.

Отдельно для малочисленных местных общих судов (1–3 судьи) предлагается особый порядок формирования штата аппарата суда: с учетом того, что в соответствии с нормативами кадрового обеспечения судов численность аппарата таких судов существенно сокращается, предлагается отсрочить такое сокращение до вступления в силу закона об изменении системы местных судов на территории Украины в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Таким образом, ВСП согласился с предложением ГСА Украины относительно постепенного внедрения нормативов кадрового обеспечения судов в части работников аппаратов судов, что будет способствовать сохранению институциональной способности судебной системы и кадрового потенциала аппаратов судов.

В то же время Высший совет правосудия обратил внимание на целесообразность дальнейшего нормативного урегулирования со стороны ГСА соответствующих механизмов формирования штатной численности работников аппаратов судов, критериев их корректировки и особенностей применения в переходный период. По мнению ВСП, это будет способствовать обеспечению правовой определенности, единства практики применения нормативов и предсказуемости кадрового и финансового планирования в системе правосудия.

Отметим, что Высший совет правосудия определил количество должностей судей в местных и апелляционных судах на 2026 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ГСА госслужащие Украина госслужба ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Несанкционированные НСРД и манипуляции с автоматизированным распределением дел: ВСП возвращается к делу судьи Геннадия Салая

ВСП рассмотрит жалобы 2 июня.

Главам общин запретили совместительство: какие ограничения ввел новый закон о финансировании армии местными властями

В Украине начинают действовать новые правила, регулирующие участие местного самоуправления в поддержке сектора безопасности и обороны.

Муж закрыл жену в квартире, чтобы она с ним не развелась: Верховный Суд расценил это как пытки

Незаконное лишение свободы, сопряжённое с причинением физических и нравственных страданий с целью принудить лицо действовать вопреки собственной воле, может образовывать состав пыток, а не только причинение телесных повреждений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]