ДСА та ВРП узгодили підхід: апарат судів у 2026 році не будуть скорочувати

Чисельність працівників апаратів судів у 2026 році пропонують не скорочувати.

Вища рада правосуддя погодила підхід Державної судової адміністрації України щодо поетапного впровадження нормативів кадрового забезпечення судів у частині чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Як зазначається, застосування нормативів кадрового забезпечення безпосередньо пов’язане з рішенням про визначення кількості суддів у судах, а також із необхідністю приведення штатів апаратів у відповідність до оновлених показників.

Відповідно до затвердженого плану заходів, ДСА України після визначення ВРП чисельності суддів має протягом п’яти робочих днів забезпечити приведення штатної чисельності працівників апаратів судів у відповідність до нормативів та подати на затвердження оновлені штатні розписи.

У консультативному висновку ДСА наголошується, що з огляду на поетапне збільшення кількості суддів у 2026–2028 роках доцільно зберегти фактичну чисельність працівників апаратів судів у 2026 році без скорочення.

Такий підхід обґрунтовується необхідністю формування інституційного кадрового резерву з метою забезпечення організаційної готовності судів до поступового збільшення кількості суддів у 2027–2028 роках, а також збереження інституційної пам’яті та належного рівня професійної спроможності працівників апаратів судів.

ДСА України пропонує в судах, у яких відповідно до нормативів кадрового забезпечення судів та з огляду на запропоновану кількість суддів чисельність апарату має збільшитися, здійснювати таке збільшення у 2026 році пропорційно фактичній укомплектованості суду суддями в межах бюджетних асигнувань, натомість у судах, у яких за аналогічних умов передбачено зменшення чисельності апарату, – зберегти її на рівні фактичної станом на дату визначення рішенням Вищої ради правосуддя кількості суддів у місцевих та апеляційних судах без скорочення.

Окремо для малочисельних місцевих загальних судів (1–3 судді) пропонується особливий порядок формування штату апарату суду: з огляду на те, що відповідно до нормативів кадрового забезпечення судів чисельність апарату таких судів суттєво скорочується, пропонується відтермінувати таке скорочення до набрання чинності законом щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів.

Відтак, ВРП погодилася із пропозицією ДСА України щодо поступового впровадження нормативів кадрового забезпечення судів у частині працівників апаратів судів, що сприятиме збереженню інституційної спроможності судової системи та кадрового потенціалу апаратів судів.

Водночас Вища рада правосуддя звернула увагу на доцільність подальшого нормативного врегулювання з боку ДСА відповідних механізмів формування штатної чисельності працівників апаратів судів, критеріїв їх коригування та особливостей застосування у перехідний період. На думку ВРП, це сприятиме забезпеченню правової визначеності, єдності практики застосування нормативів і передбачуваності кадрового та фінансового планування у системі правосуддя.

Зазначимо, що Вища рада правосуддя визначила кількість посад суддів у місцевих та апеляційних судах на 2026 рік.

