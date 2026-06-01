6880 суддів у 2026 році: ВРП визначила кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Згідно з нормативами кадрового забезпечення, загальна потреба у суддях місцевих та апеляційних судів становить 11 539 посад.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя визначила кількість посад суддів у місцевих та апеляційних судах на 2026 рік, врахувавши консультативний висновок Державної судової адміністрації України.

Рішення було ухвалено відповідно до Закону «Про Вищу раду правосуддя» та з урахуванням звернень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо забезпечення проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів.

Як зазначається, ДСА запропонувала поетапне впровадження нормативної кількості суддів у 2026–2028 роках, виходячи з навантаження на суди, фактичної укомплектованості, доборів/конкурсів ВККСУ та наявних бюджетних можливостей держави в умовах воєнного стану.

Згідно з нормативами кадрового забезпечення, загальна потреба у суддях місцевих та апеляційних судів становить 11 539 посад. Водночас через обмежені бюджетні ресурси передбачено поступове наближення до цього показника.

На 2026 рік визначено 6 880 суддівських посад, зокрема:

у місцевих загальних судах — 4386;

у місцевих господарських судах — 629;

у місцевих окружних адміністративних судах — 720;

в апеляційних судах у цивільних, кримінальних справах та справах про адмінправопорушення — 777;

в апеляційних адміністративних судах — 204;

в апеляційних господарських судах — 164.

У ВРП наголосили, що поетапне впровадження нормативної кількості суддів забезпечить баланс між потребами судової системи у кадровому забезпеченні, необхідністю гарантування доступу до правосуддя та фінансовими можливостями держави.

Також погоджено підхід ДСА щодо поступового впровадження нормативів кадрового забезпечення і для працівників апаратів судів, що має сприяти збереженню інституційної спроможності судової системи та кадрового потенціалу апаратів судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.