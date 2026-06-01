У ВККС середня зарплата перевищила 113 тисяч гривень: Мінфін оприлюднив дані за квітень

Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці працівників органів судової влади та опублікував дані за квітень 2026 року. Згідно з інформацією, середня заробітна плата в органах судової системи центрального рівня становила 62,05 тис. грн.

Найвищий середній розмір нарахованої зарплати зафіксовано у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України — 113,25 тис. грн. У квітні зарплату у ВККС отримували 178 працівників.

На другому місці опинився Вищий суд з питань інтелектуальної власності із середньою зарплатою 102 тис. грн. Водночас зарплату там було нараховано лише одному працівнику.

До трійки лідерів також увійшов Вищий антикорупційний суд, де середня зарплата становила 65,18 тис. грн. Там зарплату отримує 273 працівника.

Серед інших органів судової влади середній розмір зарплати у квітні становив:

Вища рада правосуддя — 62,43 тис. грн;

Верховний Суд — 58,36 тис. грн;

Конституційний Суд України — 55,10 тис. грн;

Державна судова адміністрація— 54,48 тис. грн;

Служба судової охорони — 48,68 тис. грн;

Національна школа суддів України — 46,50 тис. грн.

Загалом у центральних органах судової влади зарплату у квітні було нараховано 2 481 працівнику.

Також Мінфін оприлюднив дані за категоріями посад. Найвищі середні виплати отримувало керівництво — 220,83 тис. грн на місяць. Середня зарплата дисциплінарних інспекторів становила 98,36 тис. грн, керівників структурних підрозділів керівного рівня — 89,28 тис. грн, а працівників патронатної служби — 80,35 тис. грн.

