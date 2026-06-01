  1. В Україні
  2. / Суд інфо

У ВККС середня зарплата перевищила 113 тисяч гривень: Мінфін оприлюднив дані за квітень

07:00, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Середня заробітна плата в органах судової системи центрального рівня становила 62,05 тисяч гривень.
У ВККС середня зарплата перевищила 113 тисяч гривень: Мінфін оприлюднив дані за квітень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці працівників органів судової влади та опублікував дані за квітень 2026 року. Згідно з інформацією, середня заробітна плата в органах судової системи центрального рівня становила 62,05 тис. грн.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найвищий середній розмір нарахованої зарплати зафіксовано у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України — 113,25 тис. грн. У квітні зарплату у ВККС отримували 178 працівників.

На другому місці опинився Вищий суд з питань інтелектуальної власності із середньою зарплатою 102 тис. грн. Водночас зарплату там було нараховано лише одному працівнику.

До трійки лідерів також увійшов Вищий антикорупційний суд, де середня зарплата становила 65,18 тис. грн. Там зарплату отримує 273 працівника.

Серед інших органів судової влади середній розмір зарплати у квітні становив:

  • Вища рада правосуддя — 62,43 тис. грн;
  • Верховний Суд — 58,36 тис. грн;
  • Конституційний Суд України — 55,10 тис. грн;
  • Державна судова адміністрація— 54,48 тис. грн;
  • Служба судової охорони — 48,68 тис. грн;
  • Національна школа суддів України — 46,50 тис. грн.

Загалом у центральних органах судової влади зарплату у квітні було нараховано 2 481 працівнику.

Також Мінфін оприлюднив дані за категоріями посад. Найвищі середні виплати отримувало керівництво — 220,83 тис. грн на місяць. Середня зарплата дисциплінарних інспекторів становила 98,36 тис. грн, керівників структурних підрозділів керівного рівня — 89,28 тис. грн, а працівників патронатної служби — 80,35 тис. грн.

Як зростав середній рівень оплати праці в органах судової влади зростав протягом року «Судово-юридична газета» писала у попередньому матеріалі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС КСУ Верховний Суд ДСА зарплата ВАКС ВРП НШСУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]