  1. В Україні

Дебют Мальдери вдався – збірна України з футболу перемогла Польщу 2:0

20:57, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У дебютному матчі нового тренера українці обіграли господарів у Вроцлаві.
Дебют Мальдери вдався – збірна України з футболу перемогла Польщу 2:0
Фото: УАФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збірна України з футболу здобула перемогу над Польщею у першому матчі під керівництвом нового головного тренера італійця Андреа Мальдери. Товариський поєдинок на 45-тисячній «Tarczynski Arena» у Вроцлаві завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обидва голи українська команда забила ще до перерви. На 34-й хвилині відзначився Роман Яремчук, а на 44-й хвилині перевагу подвоїв Андрій Ярмоленко. У обох результативних атаках асистував Віктор Циганков.

Наступний товариський матч збірна України під керівництвом Мальдери проведе 7 червня проти Данії. Початок гри — о 19:30 за київським часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна футбол

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]