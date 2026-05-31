Дебют Мальдери вдався – збірна України з футболу перемогла Польщу 2:0

У дебютному матчі нового тренера українці обіграли господарів у Вроцлаві.

Фото: УАФ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збірна України з футболу здобула перемогу над Польщею у першому матчі під керівництвом нового головного тренера італійця Андреа Мальдери. Товариський поєдинок на 45-тисячній «Tarczynski Arena» у Вроцлаві завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Обидва голи українська команда забила ще до перерви. На 34-й хвилині відзначився Роман Яремчук, а на 44-й хвилині перевагу подвоїв Андрій Ярмоленко. У обох результативних атаках асистував Віктор Циганков.

Наступний товариський матч збірна України під керівництвом Мальдери проведе 7 червня проти Данії. Початок гри — о 19:30 за київським часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.