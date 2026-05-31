На Київщині нетверезий водій тікав від поліції та потрапив у смертельну ДТП – загинула 23-річна пасажирка

18:41, 31 травня 2026
Водій проігнорував вимогу про зупинку, втратив керування та врізався в паркан, а результаті перекинувся автомобіль.
На Київщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 23-річна жінка. Аварія сталася після того, як водій автомобіля Seat проігнорував вимогу патрульних про зупинку та намагався втекти від правоохоронців. Про це повідомили у патрульній поліції Київської області.

ДТП сталася близько опівночі на 24-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу виїзду із села Дмитрівка. Патрульні батальйону села Чайки помітили автомобіль Seat, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Інспектори подали вимогу про зупинку за допомогою спеціальних світлових і звукових сигналів службового автомобіля, однак керманич її проігнорував та продовжив рух на великій швидкості, створюючи небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

За даними поліції, порушник рухався трасою М-06 у напрямку Житомира, після чого розвернувся у бік Києва, а згодом повернувся до села Дмитрівка. На одній із вулиць населеного пункту водій не впорався з керуванням, врізався в паркан, після чого автомобіль перекинувся.

У салоні транспортного засобу, окрім водія, перебували троє пасажирів — двоє чоловіків та 23-річна жінка. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її тіло з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники.

Водія госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Перевірка показала, що він перебував у стані сп’яніння.

Обставини та причини аварії встановлюють слідчі в межах досудового розслідування, відкритого за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

