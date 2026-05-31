Українці майже повністю перейшли на безготівкові розрахунки, але зняли з карток 2,47 трлн грн — НБУ

18:05, 31 травня 2026
Українці дедалі активніше користуються безготівковими розрахунками: у 2025 році на них припало 95,5% усіх операцій із платіжними картками.
В Україні безготівкові розрахунки вже практично повністю домінують за кількістю операцій, однак готівка продовжує відігравати значну роль за обсягами коштів. Про це заявили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коментуючи статистику Національного банку щодо ринку платіжних карток за 2025 рік.

За даними НБУ, безготівкові операції становили 95,5% від загальної кількості операцій із платіжними картками, тоді як операції зі зняття готівки — лише 4,5%.

Водночас за сумами операцій ситуація виглядає інакше. Протягом 2025 року українці здійснили 9,08 млрд безготівкових операцій на суму 4,68 трлн грн, що становить 65,4% від загального обсягу. Натомість через зняття готівки було проведено лише 428,7 млн операцій, але на суму 2,47 трлн грн, або 34,6% від усіх коштів.

У Комітеті звернули увагу на суттєву різницю в середньому розмірі операцій. Якщо середній чек безготівкового платежу у 2025 році становив 516 грн, то середня сума одного зняття готівки досягла 5768 грн. Таким чином, операція зі зняття готівки в середньому була більш ніж у 11 разів більшою за безготівковий платіж.

Зазначається, що порівняно з 2024 роком українці стали рідше користуватися банкоматами: кількість операцій зі зняття готівки скоротилася на 8,7%. Водночас загальний обсяг знятих коштів зріс на 6%, що свідчить про збільшення сум таких операцій.

У податковому комітеті вважають, що безготівкові розрахунки вже остаточно перемогли у сфері повсякденних витрат, зокрема під час оплати продуктів, транспорту чи інших дрібних покупок. Однак готівка продовжує зберігати важливі позиції для великих платежів.

Серед причин такого явища називають нерівномірний розвиток платіжної інфраструктури в регіонах, безпекові ризики воєнного часу, зокрема загрозу блекаутів і перебоїв зі зв’язком, а також наявність значного неформального сектору економіки, де готівкові розрахунки залишаються поширеними.

Також у Комітеті наголосили, що цифровізація фінансового сектору є незворотним процесом, однак для подальшого скорочення обігу готівки необхідно розширювати безготівкову інфраструктуру та створювати умови, за яких зберігати і витрачати кошти в безготівковій формі буде безпечніше, простіше та вигідніше.

