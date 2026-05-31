Украинцы почти полностью перешли на безналичные расчеты, но сняли с карт 2,47 трлн грн — НБУ

Украинцы все активнее пользуются безналичными расчетами: в 2025 году на них пришлось 95,5% всех операций с платежными картами.

В Украине безналичные расчёты уже практически полностью доминируют по количеству операций, однако наличные деньги продолжают играть значительную роль по объёмам средств. Об этом заявили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комментируя статистику Национального банка относительно рынка платёжных карт за 2025 год.

По данным НБУ, безналичные операции составили 95,5% от общего количества операций с платёжными картами, тогда как операции по снятию наличных — лишь 4,5%.

В то же время по суммам операций ситуация выглядит иначе. В течение 2025 года украинцы совершили 9,08 млрд безналичных операций на сумму 4,68 трлн грн, что составляет 65,4% от общего объёма. В то же время через снятие наличных было проведено всего 428,7 млн операций, но на сумму 2,47 трлн грн, или 34,6% всех средств.

В Комитете обратили внимание на существенную разницу в среднем размере операций. Если средний чек безналичного платежа в 2025 году составил 516 грн, то средняя сумма одного снятия наличных достигла 5768 грн. Таким образом, операция по снятию наличных в среднем была более чем в 11 раз больше безналичного платежа.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом украинцы стали реже пользоваться банкоматами: количество операций по снятию наличных сократилось на 8,7%. В то же время общий объём снятых средств вырос на 6%, что свидетельствует об увеличении сумм таких операций.

В налоговом комитете считают, что безналичные расчёты уже окончательно победили в сфере повседневных расходов, в частности при оплате продуктов, транспорта и других мелких покупок. Однако наличные продолжают сохранять важные позиции для крупных платежей.

Среди причин такого явления называют неравномерное развитие платёжной инфраструктуры в регионах, риски безопасности военного времени, в частности угрозу блэкаутов и перебоев со связью, а также наличие значительного неформального сектора экономики, где наличные расчёты остаются распространёнными.

Также в Комитете подчеркнули, что цифровизация финансового сектора является необратимым процессом, однако для дальнейшего сокращения оборота наличных необходимо расширять безналичную инфраструктуру и создавать условия, при которых хранить и расходовать средства в безналичной форме будет безопаснее, проще и выгоднее.

