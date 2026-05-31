Какие отпуска могут получать военнослужащие во время военного положения – подробности

Порядок и виды отпусков для военных определены законодательством, в частности законом о социальной и правовой защите военнослужащих.

Право военнослужащих на отпуска и порядок их предоставления регулируется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Об этом рассказали в Ровенском областном ТЦК и СП.

Ежегодный основной отпуск

Военнослужащим предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 суток, при условии, что одновременно в подразделении отсутствуют не более 30% личного состава. На этот период сохраняется денежное и материальное обеспечение.

Отдельно может предоставляться время для проезда по территории Украины к месту отпуска и в обратном направлении. Его продолжительность не может превышать двух суток в одну сторону.

Основной отпуск может предоставляться частями, однако его непрерывная часть должна составлять не менее 15 календарных дней.

Если военнослужащий заболел во время ежегодного отпуска и нуждается в стационарном лечении, отпуск продлевается после выздоровления на количество неиспользованных дней. Для этого необходимо получить справку из медицинского учреждения и заверить ее в региональном управлении Службы правопорядка или у руководителя городского или районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отпуск для участников боевых действий

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней, что предусмотрено законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты. Он предоставляется по решению командира.

Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Такой отпуск предоставляется в определенных случаях и не может превышать 10 календарных дней без учета времени на проезд в пределах Украины. На период отпуска сохраняется денежное обеспечение.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Военнослужащим может предоставляться дополнительный отпуск за уничтожение вражеской техники. Его общая продолжительность не превышает 15 календарных дней в год и зависит от типа уничтоженной техники.

Отпуск после освобождения из плена

Военнослужащим, освобожденным из плена, которые решили продолжить службу и нуждаются в отдыхе, может быть предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью до 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия без разделения на части.

Отпуск для лечения

Предоставляется по заключению военно-врачебной комиссии в случае болезни или после ранения. Продолжительность определяется медицинскими специалистами, при этом сохраняется выплата денежного довольствия.

Отпуск по уходу за ребенком

Предоставляется для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В этот период денежное довольствие не сохраняется.

Дополнительный отпуск в связи с обучением

Предоставляется военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования и обучающимся в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, за исключением военных учебных заведений.

Отпуска для военнослужащих, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания

Для таких лиц не предусмотрен ежегодный основной отпуск. В то же время им может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 календарных дней.

