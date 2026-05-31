  1. В Украине

Какие отпуска могут получать военнослужащие во время военного положения – подробности

15:23, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Порядок и виды отпусков для военных определены законодательством, в частности законом о социальной и правовой защите военнослужащих.
Какие отпуска могут получать военнослужащие во время военного положения – подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право военнослужащих на отпуска и порядок их предоставления регулируется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Об этом рассказали в Ровенском областном ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ежегодный основной отпуск

Военнослужащим предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 суток, при условии, что одновременно в подразделении отсутствуют не более 30% личного состава. На этот период сохраняется денежное и материальное обеспечение.

Отдельно может предоставляться время для проезда по территории Украины к месту отпуска и в обратном направлении. Его продолжительность не может превышать двух суток в одну сторону.

Основной отпуск может предоставляться частями, однако его непрерывная часть должна составлять не менее 15 календарных дней.

Если военнослужащий заболел во время ежегодного отпуска и нуждается в стационарном лечении, отпуск продлевается после выздоровления на количество неиспользованных дней. Для этого необходимо получить справку из медицинского учреждения и заверить ее в региональном управлении Службы правопорядка или у руководителя городского или районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отпуск для участников боевых действий

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней, что предусмотрено законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты. Он предоставляется по решению командира.

Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Такой отпуск предоставляется в определенных случаях и не может превышать 10 календарных дней без учета времени на проезд в пределах Украины. На период отпуска сохраняется денежное обеспечение.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Военнослужащим может предоставляться дополнительный отпуск за уничтожение вражеской техники. Его общая продолжительность не превышает 15 календарных дней в год и зависит от типа уничтоженной техники.

Отпуск после освобождения из плена

Военнослужащим, освобожденным из плена, которые решили продолжить службу и нуждаются в отдыхе, может быть предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью до 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия без разделения на части.

Отпуск для лечения

Предоставляется по заключению военно-врачебной комиссии в случае болезни или после ранения. Продолжительность определяется медицинскими специалистами, при этом сохраняется выплата денежного довольствия.

Отпуск по уходу за ребенком

Предоставляется для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В этот период денежное довольствие не сохраняется.

Дополнительный отпуск в связи с обучением

Предоставляется военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования и обучающимся в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, за исключением военных учебных заведений.

Отпуска для военнослужащих, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания

Для таких лиц не предусмотрен ежегодный основной отпуск. В то же время им может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 календарных дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные военнослужащие военное положение отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

Миллиардные иски в пользу государства под угрозой: участие прокуроров в суде должны ограничить с 2027 года

Прокуратура в Украине может получить новую модель работы с интересами государства — от жесткого ограничения до детально прописанных 9 оснований для обращения в суд.

Верховный Суд определил, как покупателю квартиры защитить права, если застройщик поднял цену после оплаты из-за «роста цен»

Полтавский застройщик требовал от покупателя еще сотни тысяч гривен после полной оплаты квартиры: что решил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]