Метро на Троещину и Виноградарь: Кличко озвучил планы развития киевского метрополитена

Метро на Виноградарь до конца 2026 года не запустят, хотя строительство продолжается Виталий Кличко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство метро на Троещину невозможно без Подольско-Воскресенского мостового перехода, движение по которому было открыто после более чем 20 лет строительства.

По его словам, в конструкции моста уже построены три станции метрополитена.

Кличко отметил, что в условиях войны сейчас не время говорить о строительстве ветки метро на Троещину. В то же время после завершения войны, по его словам, этот проект необходимо будет реализовывать максимально быстро.

«И для того, чтобы строить вообще ветку метро туда, я думаю, что в реалиях войны сейчас не время об этом говорить. Но после войны нам нужно будет уже этот проект максимально быстро реализовывать в части строительства», — сказал Кличко в интервью Киев24.

Мэр сообщил, что одним из ключевых этапов для будущей линии метро стало создание перехода через Днепр. Кроме того, Подольско-Воскресенский мост, по его словам, будет выполнять функцию соединения правого и левого берегов столицы для метрополитена.

Кличко также отметил, что предварительные проектные наработки уже существуют, однако реализация проекта потребует значительных средств. При этом о конкретных сроках строительства пока речь не идет.

Отдельно мэр прокомментировал строительство метро на Виноградарь. По его словам, работы на объекте продолжаются активными темпами. В то же время до конца 2026 года запуск нового участка метро не ожидается, хотя часть станций к тому времени уже будет почти построена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.