  1. В Украине

Метро на Троещину и Виноградарь: Кличко озвучил планы развития киевского метрополитена

14:49, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Метро на Виноградарь до конца 2026 года не запустят, хотя строительство продолжается Виталий Кличко.
Метро на Троещину и Виноградарь: Кличко озвучил планы развития киевского метрополитена
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство метро на Троещину невозможно без Подольско-Воскресенского мостового перехода, движение по которому было открыто после более чем 20 лет строительства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в конструкции моста уже построены три станции метрополитена.

Кличко отметил, что в условиях войны сейчас не время говорить о строительстве ветки метро на Троещину. В то же время после завершения войны, по его словам, этот проект необходимо будет реализовывать максимально быстро.

«И для того, чтобы строить вообще ветку метро туда, я думаю, что в реалиях войны сейчас не время об этом говорить. Но после войны нам нужно будет уже этот проект максимально быстро реализовывать в части строительства», — сказал Кличко в интервью Киев24.

Мэр сообщил, что одним из ключевых этапов для будущей линии метро стало создание перехода через Днепр. Кроме того, Подольско-Воскресенский мост, по его словам, будет выполнять функцию соединения правого и левого берегов столицы для метрополитена.

Кличко также отметил, что предварительные проектные наработки уже существуют, однако реализация проекта потребует значительных средств. При этом о конкретных сроках строительства пока речь не идет.

Отдельно мэр прокомментировал строительство метро на Виноградарь. По его словам, работы на объекте продолжаются активными темпами. В то же время до конца 2026 года запуск нового участка метро не ожидается, хотя часть станций к тому времени уже будет почти построена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Виталий Кличко метро

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

Миллиардные иски в пользу государства под угрозой: участие прокуроров в суде должны ограничить с 2027 года

Прокуратура в Украине может получить новую модель работы с интересами государства — от жесткого ограничения до детально прописанных 9 оснований для обращения в суд.

Верховный Суд определил, как покупателю квартиры защитить права, если застройщик поднял цену после оплаты из-за «роста цен»

Полтавский застройщик требовал от покупателя еще сотни тысяч гривен после полной оплаты квартиры: что решил Верховный Суд.

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]