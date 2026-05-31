Киев готовится к зиме: Кличко анонсировал резервную систему теплоснабжения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовится к новому отопительному сезону в условиях угрозы повторных атак на энергетическую инфраструктуру и работает над созданием альтернативной системы теплоснабжения.

По словам мэра, город был подготовлен к прошлой зиме, однако не мог самостоятельно защитить энергетические объекты от российских ударов. После разрушений городские власти в течение отопительного сезона восстанавливали тепло- и энергоснабжение в максимально сжатые сроки.

«Все наши объекты работали, но мы не можем их защитить. Это задача наших Вооружённых сил. И если объекты разрушены, мы делаем всё максимально быстро», — заявил Кличко в интервью Киев24.

По словам Кличко, стабильность тепло- и электроснабжения столицы в значительной степени зависит от работы общегосударственной энергетической инфраструктуры и поставок энергоресурсов.

Вместе с тем подготовка к следующей зиме предусматривает более широкое участие органов местного самоуправления в вопросах обеспечения теплом и энергетической устойчивости громад, добавил Кличко.

Он отметил, что для столицы это является серьёзным вызовом, поскольку Киев имеет одну из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе, которая создавалась десятилетиями.

«Сейчас для нас задача за очень короткий срок построить альтернативную дублирующую систему на случай, если система централизованного снабжения будет разрушена, которую мы должны ещё восстановить за этот отопительный сезон и построить ещё дублирующую систему, чтобы в случае новых ударов по нашей энергосистеме предоставлять услуги жителям столицы», — отметил Виталий Кличко.

