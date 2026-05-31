Для пользователей электросамокатов готовят новые правила и ответственность: в Раде зарегистрировали законопроекты

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, направленных на урегулирование использования малого электротранспорта в Украине. Речь идет о законопроекте №15284, определяющем особенности пользования таким транспортом, и проекте закона №15283 — об особенностях ответственности за нарушения в сфере использования малого электротранспорта в Украине, а также за нарушение правил дорожного движения отдельными категориями участников дорожного движения.

На данный момент тексты документов еще не обнародованы, поэтому детали предлагаемых изменений пока неизвестны.

Напомним, в Украине растет популярность электросамокатов и другого персонального легкого электротранспорта, вместе с чем фиксируется и увеличение количества ДТП с их участием.

В материале «Судебно-юридической газеты» поднимался вопрос возможного введения технического контроля для такого транспорта — в частности, сертификации при продаже или технического осмотра в процессе эксплуатации. В то же время в Министерстве развития общин и территорий отмечают, что в ближайшее время электротранспорт не получит статус полноценных колесных транспортных средств и не будет подлежать обязательной классификации или сертификации.

Параллельно в Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №3023, который должен определить правовой статус персонального легкого электротранспорта и его пользователей.

Также депутаты планируют дополнительно проработать правила пользования электросамокатами для несовершеннолетних после обсуждения с МВД и Национальной полицией.

Ранее мы писали, что украинцы все чаще выступают за усиление ответственности для владельцев электросамокатов, а также за четкое регулирование правил их использования и введение возрастных ограничений для управления. Медики фиксируют тревожную тенденцию: дети нередко получают травмы из-за электротранспорта.

В медицинских учреждениях, в частности в «Охматдете», сообщают о росте количества тяжелых случаев, где электросамокаты входят в число наиболее распространенных причин травмирования. По данным врачей, до 30% обращений в отделения экстренной медицинской помощи и травмпункты приходится на детей с серьезными травмами.

Также мы обращали внимание, что, несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без должного уровня ответственности за возможные риски.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта.

