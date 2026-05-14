ДТП растут, а контроля нет: почему отсутствие техосмотра электросамокатов превращает украинские улицы в зону риска

Как увеличение количества аварий подталкивает к введению техосмотра и сертификации электросамокатов.

Электросамокаты и другой персональный электротранспорт стремительно превратились в полноценных участников дорожного движения в Украине, однако до сих пор остаются вне системы технического контроля. На фоне роста количества ДТП все чаще поднимается вопрос: не пора ли ввести для них обязательную сертификацию или технический осмотр по аналогии с автомобилями.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году было зарегистрировано 503 ДТП с участием такого транспорта, в которых погибли 12 человек и 538 получили травмы. В 2025 году количество инцидентов выросло до 845, в которых 19 человек погибли, 912 — травмированы. За первые три месяца 2026 года уже зафиксировано 94 таких ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 107 получили травмы.

Несмотря на это, действующие Правила дорожного движения не устанавливают требований к техническому состоянию электросамокатов. Кроме того, правоохранители не наделены полномочиями проверять их техническое состояние, поскольку для такого транспорта не определены отдельные стандарты. В результате электросамокаты, которые могут двигаться со скоростью, сопоставимой с городским транспортом, фактически не проходят обязательных проверок безопасности в процессе эксплуатации.

В то же время, учитывая скоростные и динамические характеристики этого вида транспорта и отсутствие надлежащего правового регулирования, его пользователи нередко пренебрегают базовыми правилами безопасности, подвергая опасности других участников дорожного движения и создавая аварийные ситуации. Существующий пробел в законодательстве привел к тому, что пользователи персонального легкого электротранспорта, не имея четко определенного правового статуса, не обладают закрепленным законом перечнем основных прав, обязанностей и правил использования улично-дорожной сети.

Добавим, что в Верховной Раде находится законопроект №3023, который был зарегистрирован еще в 2020 году. Он должен впервые определить правовой статус пользователей персонального легкого электротранспорта и установить базовые правила их участия в дорожном движении. Законопроект закрепляет правовой статус электросамокатов в Законе «О дорожном движении», определяя права и обязанности. Среди них — право двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по обочине или краю проезжей части, а также обязанность использовать исправный транспорт, соблюдать правила движения, не перевозить пассажиров (за исключением случаев, предусмотренных конструкцией), использовать световые и светоотражающие элементы, а также запрет управления в состоянии опьянения и использования телефона во время движения.

Также предусматривается, что пользователи персонального электротранспорта должны двигаться в попутном направлении с общим потоком транспортных средств, а сам транспорт должен быть технически исправным и оборудован необходимыми элементами безопасности, если это предусмотрено конструкцией производителя.

Нужны ли электросамокатам техосмотр и сертификация

На фоне роста количества ДТП с участием электросамокатов все чаще поднимается вопрос введения для них технического контроля — по аналогии с автомобилями. Речь идет о возможной сертификации при продаже или техосмотре в процессе эксплуатации.

Например, в случае автомобилей это позволяет как проверить безопасность модели до продажи, так и контролировать ее состояние в процессе использования.

Для электросамокатов такая система отсутствует. На этапе продажи они могут соответствовать общим техническим требованиям, однако дальнейший контроль их состояния не предусмотрен.

В то же время именно в процессе эксплуатации возникают основные риски, связанные с износом или вмешательством в конструкцию. В случае введения элементов технического контроля для такого транспорта могли бы проверяться базовые параметры безопасности:

исправность тормозов;

состояние шин;

работа световых приборов;

целостность рамы;

состояние аккумулятора.

Также в фокусе внимания может быть проверка ограничения скорости и недопущение его несанкционированного снятия. У многих электросамокатов установлено заводское ограничение скорости (обычно 20–25 км/ч). Однако на практике это ограничение иногда снимают или изменяют после покупки, и транспортное средство начинает двигаться значительно быстрее, чем предусмотрено производителем.

В частности, в контексте безопасности также поднимается вопрос целесообразности установления минимального возраста для управления электросамокатами на дорогах общего пользования — например, 14 или 16 лет, как это уже предусмотрено для отдельных категорий участников дорожного движения.

В итоге введение сертификации или технического осмотра могло бы обеспечить минимальные гарантии безопасности — как при допуске транспорта на рынок, так и в процессе его использования. Это позволило бы снизить количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностями или изменением технических характеристик, и создать более предсказуемые правила для всех участников дорожного движения.

Подобные подходы к регулированию электросамокатов уже внедряются в отдельных европейских странах. В частности, в Испании владельцев электросамокатов обязывают регистрировать транспортные средства и оформлять обязательное страхование гражданской ответственности.

Новая нормативная база предусматривает разделение электросамокатов на две категории. К первой относятся модели с сертификатом обращения, которые с 22 января 2024 года разрешено продавать только при наличии уникальной заводской маркировочной таблички.

Ко второй категории относятся электросамокаты без сертификата обращения, которые не соответствуют действующим техническим требованиям. Они допускаются к использованию в переходный период до 22 января 2027 года, однако также подлежат регистрации и обязательному страхованию.

За отсутствие страхования предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от нарушения и может составлять от 250 до 800 евро.

