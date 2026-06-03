Руслан Стефанчук заявил о попытке заблокировать новый Гражданский кодекс через более чем 15 тысяч поправок

Сам проект кодекса содержит почти 2 тысячи статей, поэтому в среднем приходится около 7–8 поправок на одну статью.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», к проекту нового Гражданского кодекса Украины подано более 15 тысяч поправок и предложений. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уточнил, что речь идет о цифре 15 328. В то же время, по его словам, значительная часть из них может быть попыткой заблокировать рассмотрение документа во втором чтении.

Такое количество изменений стало рекордным для законопроектов, которые рассматривал парламентский комитет по вопросам правовой политики за последние два созыва Верховной Рады.

Как отмечается, максимальное количество поправок к одному законопроекту составляло около 5 тысяч. Таким образом, проект нового Гражданского кодекса более чем втрое превысил предыдущий рекорд.

Стефанчук отмечает, что хотя общее количество поправок выглядит рекордным, сам проект кодекса содержит почти 2 тысячи статей, поэтому в среднем приходится около 7–8 поправок на одну статью.

В то же время спикер парламента обратил внимание, что подавляющее количество поправок подали 3–4 депутата (по 7–8 тысяч каждый отдельно и в соавторстве).

«Понятно, что это попытка заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении. В парламентском мире это называется филибастером», — указал он.

Он добавил, что другие депутаты подали конструктивные предложения в значительно меньшем количестве, которые будут рассмотрены профильной рабочей группой.

Председатель Верховной Рады также сообщил, что продолжается работа с различными сообществами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями, которые высказали свои замечания к тексту.

«Некоторые из них отражены, в частности, и в моих поправках к проекту Гражданского кодекса», — добавил Стефанчук.

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