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Руслан Стефанчук заявил о попытке заблокировать новый Гражданский кодекс через более чем 15 тысяч поправок

09:06, 3 июня 2026
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Сам проект кодекса содержит почти 2 тысячи статей, поэтому в среднем приходится около 7–8 поправок на одну статью.
Руслан Стефанчук заявил о попытке заблокировать новый Гражданский кодекс через более чем 15 тысяч поправок
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Как писала «Судебно-юридическая газета», к проекту нового Гражданского кодекса Украины подано более 15 тысяч поправок и предложений. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уточнил, что речь идет о цифре 15 328. В то же время, по его словам, значительная часть из них может быть попыткой заблокировать рассмотрение документа во втором чтении.

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Такое количество изменений стало рекордным для законопроектов, которые рассматривал парламентский комитет по вопросам правовой политики за последние два созыва Верховной Рады.

Как отмечается, максимальное количество поправок к одному законопроекту составляло около 5 тысяч. Таким образом, проект нового Гражданского кодекса более чем втрое превысил предыдущий рекорд.

Стефанчук отмечает, что хотя общее количество поправок выглядит рекордным, сам проект кодекса содержит почти 2 тысячи статей, поэтому в среднем приходится около 7–8 поправок на одну статью.

В то же время спикер парламента обратил внимание, что подавляющее количество поправок подали 3–4 депутата (по 7–8 тысяч каждый отдельно и в соавторстве).

«Понятно, что это попытка заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении. В парламентском мире это называется филибастером», — указал он.

Он добавил, что другие депутаты подали конструктивные предложения в значительно меньшем количестве, которые будут рассмотрены профильной рабочей группой.

Председатель Верховной Рады также сообщил, что продолжается работа с различными сообществами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями, которые высказали свои замечания к тексту.

«Некоторые из них отражены, в частности, и в моих поправках к проекту Гражданского кодекса», — добавил Стефанчук.

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Верховная Рада Украины гражданский кодекс Руслан Стефанчук

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