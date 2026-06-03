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Руслан Стефанчук заявив про спробу заблокувати новий Цивільний кодекс через понад 15 тисяч поправок

09:06, 3 червня 2026
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Сам проєкт кодексу містить майже 2 тисячі статей, тому в середньому припадає близько 7–8 поправок на одну статтю.
Руслан Стефанчук заявив про спробу заблокувати новий Цивільний кодекс через понад 15 тисяч поправок
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Як писала «Судово-юридична газета», до проєкту нового Цивільного кодексу України подано понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив, що мова йде про цифру 15 328. Водночас, за його словами, значна частина з них може бути спробою заблокувати розгляд документа у другому читанні.

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Така кількість змін стала рекордною для законопроєктів, які розглядав парламентський комітет з питань правової політики за останні два скликання Верховної Ради.

Як зазначається, максимальна кількість поправок до одного законопроєкту становила близько 5 тисяч. Таким чином, проєкт нового Цивільного кодексу більш ніж утричі перевищив попередній рекорд.

Стефанчук зазначає, що хоча загальна кількість поправок виглядає рекордною, сам проєкт кодексу містить майже 2 тисячі статей, тому в середньому припадає близько 7–8 поправок на одну статтю.

Водночас спікер парламенту звернув увагу, що переважну кількість поправок подали 3–4 депутати (по 7–8 тисяч кожен окремо та у співавторстві).

«Зрозуміло, що це спроба заблокувати розгляд проєкту у другому читанні. У парламентському світі це називається філібастером», - вказав він.

Він додав, що інші депутати подали конструктивні пропозиції у значно меншій кількості, які будуть розглянуті профільною робочою групою.

Голова Верховної Ради також повідомив, що триває робота з різними спільнотами, громадськими обʼєднаннями, професійними асоціаціями, які висловили свої зауваження до тексту.

«Деякі з них відображені, зокрема, і в моїх поправках до проєкту Цивільного кодексу», - додав Стефанчук.

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Верховна Рада України цивільний кодекс Руслан Стефанчук

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